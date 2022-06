Las hermanas Castro y su divertida escapada a Nueva York

Tan unidas como cuando vivían juntas, Sofía, Fernanda y Regina Castro, hijas de Angélica Rivera y José Alberto Castro, disfrutan de una divertida escapada a Nueva York, ciudad de que se convirtió en el punto de encuentro donde las hermanas disfrutan unos días como cuando eran niñas. Debido a que las tres residen en diferente lugar cuando tienen oportunidad no dudan en reunirse y crear memorias juntas, como ocurrió el verano pasado cuando, en compañía de sus papás, viajaron a la Rivera Francesa para luego pasar por París, uno de sus sitios turísticos preferidos. Hace poco la familia Castro Rivera se vistió de manteles largos por la graduación de Berklee de Fernanda, un evento en el que Sofía fue la gran ausente debido a que, de último momento, no pudo viajar.

Tras el gran logro de Fernanda, las hermanas no habían podido, hasta ahora que están disfrutando al máximo de esta visita a la Gran Manzana donde, quien más ha llamado la atención es Regina, no sólo por lo grande que está, sino también por el gran parecido que guarda con su guapa mamá, Angélica Rivera quien no se sabe si las acompaña en este viaje, pues no ha aparecido en ninguna publicación. La última vez que la actriz se dejó ver fue recientemente en la cuenta de s hija Fernanda con quien acudió al concierto de Paul McCartney donde madre e hija corearon las canciones del Beatle, según compartió la joven cantante en sus redes sociales.

Utilizando las calles de Nueva York como telón de fondo, las hermanas Castro han posado para las fotos más especiales, como las que posteó Fernanda en las que aparece al lado de su hermana Regina que acompañó de la frase: “Mini yo más alto que yo”, haciendo referencia a la altura de su hermanita quien, a pesar de ser la más joven es la más alta de las tres, incluso, gracias a las fotos que ha compartido al lado de su mamá, Angélica Rivera, sabemos que también es más alta que ella. Por su parte, Regina también utilizó su cuenta de Instagram para compartir estar instantáneas donde también incluyó una de la cena que disfrutaron las tres anoche.

Las hermanas Castro han mostrado la gran relación que tienen a través del canal de Youtube de Sofía Castro quien, en diciembre del año pasado, invitó a su hermana Fernanda y a su mamá a grabar un video en el que agradecieron por los grandes recuerdos juntas que tiene de la Navidad: “Gracias a Dios siempre hemos estado muy unidas, en familia, hemos tenido para la mesa y la verdad es que somos muy afortunadas de tener la familia que tenemos”, comentó Sofía. En aquella ocasión, aunque Angélica Rivera no salió a cuadro sí compartió cuáles eran sus deseos para este año: “Yo le pido a Santa mucha salud para el mundo y mucha conciencia de todos nosotros para poder salvar al mundo y tener mucha salud y obviamente que el amor nunca falte en los corazones de cada hogar”, comentó la actriz.

La unión de la familia

A pesar de que Angélica Rivera y José Alberto Castro se divorciaron hace más de una década, el productor y la actriz han sabido mantener una buena relación por el bien de sus hijas con quienes comparten todas las fechas importantes. Así como los vimos en la graduación de Fernanda, los hemos visto pasar juntos Navidades y hasta vacaciones con sus hijas para quienes la unión es lo más importante, por esta razón, aunque no residan en la misma ciudad, siempre están haciendo lo posible por reunirse o recordarse cuando se quieran a través de las redes sociales.