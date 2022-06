Paola Rojas habla como nunca de su divorcio: ‘Sí se me rompe el corazón’

Como el resto de las Netas Divinas, Paola Rojas utiliza este espacio para mostrar su lado más transparente y compartir con su audiencia las experiencias que le han cambiado la vida. Aunque ha procurado ser muy discreta con los detalles del divorcio con Luis Roberto Alves Zague, papá de sus hijos, durante el último programa reveló por primera ocasión cómo se sintió tras su separación. Como nunca, la periodista reconoció que cuando llegó al altar jamás imaginó que años después tendría que enfrentar un divorcio: “Yo me casé con la idea de que iba a durar para siempre, perdidamente enamorada, pero cuando no fue así, tampoco fue un descalabro brutal”, dijo sincera.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Paola compartió con sus compañeras por qué sorteo muy bien esta complicada etapa: “Creo que la clave es no tener expectativas, o sea, si sucede así, qué maravilla y si no sucede así, sucede de otro modo, pero sobrevivimos todos”, explicó. La periodista reconoció que se personalidad la ayudó mucho a enfrentar esta etapa: “Siempre yo me percibí, soltera y casada, completa, así me formaron y así crecí y entonces, sí, tuve una pareja muchos años y fui muy feliz muchos años, pero entonces cuando eso se rompe, sí se me rompe el corazón, pero no se me rompe el ser, no se me rompe el alma, yo estoy completa y restauro, sano mi corazón, pero mi esencia no se desangra, ¿estoy siendo clara?”, explicó.

VER GALERÍA

Luego de que Galilea Montijo confesará que a los 16 años ya fantaseaba con el matrimonio, Paola confesó que esa idea no estuvo en su mente hasta muchos años después: “Yo de chavita no soñaba con casarme, no estaba segura si quería o no tener hijos, tampoco lo descartaba”. La periodista recordó que lo mismo ocurrió con la maternidad: “Cuando cumplí más de 30 y pasó algo biológico, animal, y cerca de esa edad empecé a voltear a ver a todos los bebés y a todos los quería abrazar y quise fuerte ser mamá, fue frutal”, dijo.

Conmovida por escuchar la historia de amor de los papás de Natalia Téllez, Paola admitió que en el fondo sí le gustaría tener una relación así y explicó por qué: “Sí, me basto, créeme, soy muy feliz, doy gracias de todo lo que tengo, la vida se ha excedido de buena, qué bárbara, pero aun así, ya eres completo y que aun así haya un amor que detone una magia que vaya más allá de todo lo que eras, ¡qué belleza!”, comentó conmovida la periodista. En diciembre pasado, durante la emisión, Paola confesó qué requiere un hombre para conquistarla: “El primer requisito, es que sea un tipazo que pueda convivir bien con mis hijos, digamos que ya hay otros factores que entran ahí en la jugada”.

VER GALERÍA

Paola y su capítulo más complicado

Con su divorcio, Paola atravesó por un momento de mucho acoso mediático del que también habló recientemente en Netas Divinas: “Probablemente lo que más me dañó fue la violencia digital, porque hubo como esta percepción en mucha gente. Es como si hubieran abierto la puerta de mi cuarto y de mi intimidad. No es solo lo privado sino lo íntimo. Hubo como esta percepción de que todos podían pasar a esa que es mi intimidad y opinar sobre mí, sobre mi intimidad… Y eso en voz de tanta gente es muy brutal. Tuvo implicaciones físicas, me enfermé físicamente porque es muy brutal. La violencia digital no se queda en el mundo digital, daña y duele en el mundo real”, agregó.