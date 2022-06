Juanpa Zurita viajó a Argentina para conocer al papá de su novia Macarena Achaga

La relación entre Macarena Achaga y Juanpa Zurita va muy enserio y después de la visita que la mamá de la actriz hizo a la Ciudad de México, donde conoció a la familia del influencer, ahora, es él quien se trasladó a Argentina para, de la mano de su novia, conocer a su suegro. Muy emocionada, Macarena utilizó su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores que estaba viajando a su país natal, por primera vez, de la mano de su novio. Esta visita estuvo planeada para que Juanpa y el papá de Macarena se conocieran ya que, hasta ahora, el influencer solamente conocía a la mamá de la actriz quien, durante su paso por nuestro país fue recibida con los brazos abiertos por la familia Zurita.

Antes de despegar, Macarena publicó una historia en la que decía: “Juanpa viene a conocer mi país y a mi papá”, impaciente por conocer a la parte de su familia política con la que todavía no ha tenido el gusto de compartir, Juanpa dijo: “Voy a conocer a mi suegro, está fuertísimo, está bien fuerte esto y seguramente está viendo este video: ‘¡Hola Leo!, no estoy nervioso’”. Entre risas, Macarena le siguió el juego a su novio y dijo: “No pa, cero nervios”. Horas más tarde, la actriz compartió el momento exacto en el que corrió a abrazar a su mamá quien la esperaba a su llegada al aeropuerto: “¡Llegamos bebé!”, escribió sobre el clip donde la emoción de la actriz por reencontrarse con su familia es evidente.

Ya en tierra argentina, Macarena mostró su faceta como anfitriona y antes de hacer otra cosa, llevó a Juanpa a probar una medialuna, un pan típico de la región que le encantó al influencer: “Ya probó las medialunas sin mate, porque estaba amargo, pero le tengo una sorpresa para cuando tome mate”, escribió la actriz sobre otro clip donde captó la reacción de Juanpa al probar esta especie de cuernito dulce: “Está muy rico”, reconoció el también actor. Antes del encuentro entre el papá de Macarena y su novio ocurriera, la actriz captó un promocional del estreno de su nueva cinta en su país: “Ok, ahí les va: ‘Viene la promo de mi nueva película. Y el Beibi logró acompañarme para conocer el resto de mi familia y probar los manjares de mi tierra y vamos directo a eso”, se le escucha decir mientras capta el anuncio que colocaron en las calles de Buenos Aires con su rostro.

Después de la emoción de verse en varios sitios de su país natal, Macarena vivió otro momento de gran emoción en este viaje, el esperado encuentro entre su papá y su novio: “¡Por fin!”, escribió sobre un video en el que se ve a su papá, dándole un cariñoso abrazo a Juanpa: “¡Ahora sí! ¡Bienvenido!”, comenta el papá de la actriz. Por su parte, lo primero que el influencer le dijo a su suegro al conocerlo fue: “Quiero decirte que yo le voy al Boca”. Tras este importante momento, Macarena propuso un brindis en el que agradeció a su familia por su apoyo: “Brindo porque hicimos suceder. Mi funcional, no tradicional, y divertida familia. Los amo. Gracias a todos, porque son una parte tan importante de mí”, dijo.

El éxito en su tierra

Para Macarena lo que está ocurriendo con el estreno de la cinta La ira de Dios es una situación sin precedentes que la tiene muy emocionada pues está viviendo el éxito en su tierra: “¡Ya, por fin pueden conocer a Luciana! Y yo no puedo esperar a leer todos sus comentarios de La ira de Dios. Trabajar con Diego Peretti y Juan Minujín es de las cosas más hermosas y espectaculares que me han pasado en mi carrera”, escribió en su feed de Instagram donde compartió varias imágenes de ella con uno de los pósters de la cinta que hay por todo Buenos Aires. Además del apoyo de su familia y de su novio, la actriz también recibió mensajes de amigas como Marimar Vega quien le escribió: “Ayer la vi y no puedo estar más orgullosa de ti @Macabeso te aplaudo siempre tus logros, pero este en particular me emociona mucho”. La cinta se encuentra en el ranking del top 5 mundial de Netflix y el número en Argentina.