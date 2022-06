Aracely Arámbula habla de las comparaciones que pueden surgir con su nueva versión de La Madrastra

Aracely Arámbula regresa a los melodramas de Televisa por la puerta grande. Tras el anuncio de que será la protagonista de la nueva versión de La Madrastra, un clásico que hace 16 años hizo Victoria Ruffo, la actriz sostuvo su primer encuentro con la prensa, durante el arranque de las grabaciones de esta historia que estelarizará al lado de Andrés Palacios, con quien tiene una gran química. Antes de que los medios de comunicación comiencen a difundir noticias sobre la cercanía de los actores, Aracely dijo en entrevista para el programa Hoy: “Van a empezar a decir que somos novios a escondidas, en privado, no en privado, se van a decir muchas cosas, pero lo cierto es que somos muy buenos amigos”.

En este reencuentro con la prensa en Televisa, Aracely confesó que está muy emocionada de regresar con este gran proyecto: “Es una súper historia, estamos muy emocionados de volver a entregar este novelón a la gente y deseando que les guste mucho. Nosotros, de nuestra parte, vamos a poner todo el corazón, el cariño, toda la carne al asador y aquí estamos”, confesó la actriz. Por su parte, Andrés Palacios dejó claro que, si bien está basada en la historia que ya se realizó, esta entrega tendrá varios cambios: “Será una nueva versión, aunque sea una historia conocida por muchos, incluidos nosotros, será una versión nueva, distinta, con otros recursos tecnológicos”.

Aracely fue cuestionada sobre qué piensa de las posibles comparaciones que puedan surgir por su trabajo y el que, en su momento, realizó Victoria Ruffo: “Habrá gente que le guste y habrá gente que no le guste, pero lo vamos a hacer con el mismo amor, con la misma pasión y por mi parte estoy tan feliz que nada me va a apagar eso de: ‘Ay estuvo mejor la de Vicky’. A mí me encantó la de Vicky, si está mejor también, la de Vicky fue un novelón”, dijo Aracely quien halago el trabajo de Victoria quien actualmente se encuentra grabando la segunda parte de Corona de Lágrimas, otro clásico.

Aracely está muy emocionada por su regreso a la Fábrica de sueños, un plan que no pudo realizar el año pasado, cuando tuvo que declinar una oferta: “Desafortunadamente tuve que decir que no con el dolor de mi alma, a un productor que quiero mucho, mucho, de Televisa, pero justamente se cruzan las fechas del teatro con la telenovela, y sobre todo con la salida al aire, entonces no se puede. Pero no saben las ganas que tengo de estar con ustedes ya en televisión, tanto que me preguntan, ya estaría al aire con ustedes, pero son cuestiones que no dependen de uno”, le confesó la actriz a sus seguidores en Instagram durante un Live.

Aracely Arámbula, ¿abierta al amor?

A diferencia de otros encuentros con la prensa en los que ha dejado entrever que su corazón tiene dueño, en esta ocasión, la actriz sí quiso dejar claro que, por el momento, está soltera y planea entregarse por completo a las grabaciones de La Madrastra. Según explicó, su apretada agenda de trabajo el impide distraerse con cuestiones del amor: “Mucho amor aquí con mis perros, and muy ocupada, yo creo que una pareja no me aguantaría el ritmo, porque estoy en mil cosas, entonces por ahorita mejor no”, reconoció la actriz quien se dijo muy honrada de regresar a Televisa, donde saltó a la fama con producciones como Las vías del amor y Soñadoras.