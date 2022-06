Ingrid Coronado sobre su salida de TV Azteca: ‘Ha sido una de las mejores decisiones de mi vida’

Fue en noviembre de 2018 cuando, después de 10 años, Ingrid Coronado renunció a Venga la Alegría y se fue de TV Azteca, una decisión que en su momento fue muy cuestionada, debido a que atravesaba por un gran momento en la televisión. Sobre ese episodio de su vida, la ahora locutora de radio abrió su corazón en una entrevista con Marco Antonio Regil, para su canal de Youtube, donde admitió que haberse hizo de la televisora del Ajusto había sido una gran decisión pues, luego de eso, se tomó dos años sabáticos que utilizó para comenzar una camino de búsqueda espiritual: “Me fui a un retiro en el Amazonas, me fui a otro retiro a la sierra de Puerto Vallarta, en un lugar donde no había luz, ni Wifi, ni nada, me fui a la India, dije: ‘Tengo que encontrarme a mí misma en algún lado'”, recordó la conductora.

Durante esta conversación le contó a Marco cómo fue que decidió irse de TV Azteca: “Ha sido una de las mejores decisiones de mi vida, porque sí, en ese momento fue difícil, toda la gente me decía: ¿Qué estás haciendo si estás en un lugar privilegiado, ¿cómo lo vas a dejar? Y sí, era un lugar privilegiado y decidí irme a explorar otros lugares”, explicó. Tras su salida de la televisora, Ingrid se dejó llevar por su instinto y comenzó a buscar un espacio en el que se sintiera cómoda, lo que ocurrió cuando conoció la locución: “Estoy haciendo radio, que no lo había hecho antes, y descubrí algo que me gusta, me apasiona, que disfruto, yo creo que en el programa de Ingrid y Tamara ahí me quedo hasta que cuelgue los tenis”, admitió Coronado.

La conductora aseguró que en el radio a podido conectar con su público desde un lugar más honesto: “Es completamente diferente, para empezar, los contenidos, yo llevo muchos años, explorando, leyendo tomando cursos, talleres, terapias, para estar bien, para ver la manera en que mis hijos estén bien y poder ser la mejor versión de mi misma y en el radio es mi mero mole, tengo especialistas todos los días, aprendo todos los días cosas nuevas”, agregó. Sobre su faceta como escritora, en la que se encuentra lanzando su libro Mujerón, texto en el que comparte cómo superó las etapas más complicadas de su vida: “Si lo hubiera escrito antes, me hubiera ahorrado muchas lágrimas amigo, hubiera sido fantástico”, reconoció.

Sus hijos, su gran motor

Ingrid habló también de su faceta más especial, la de mamá de Emiliano, Luciano y Paolo, quienes se convirtieron en su principal motor en los tiempos difíciles: “Mis hijos son los más importante en mi vida, yo estoy dispuesta a cualquier cosa para que ellos estén bien”, reconoció. Aseguró que está muy satisfecha por siempre haber velado por el bienestar de sus hijos: “Estoy muy orgullosa, porque al final siempre los puse a ellos por delante y por eso cuidé cada uno de mis movimientos”, comentó recordando las veces que ha tenido que alzar la voz para defender los derechos a la privacidad de sus hijos.

En esta conversación, Ingrid habló de los problemas que atravesó en el pasado cuando algunos medios de comunicación difundieron información falsa sobre ella: “Que te difamen es igual que te acuchillen, porque la vergüenza que siente una persona cuando es difamada es un derramamiento de sangre, aunque uno no pueda ver la sangre y la recuperación de una persona que es difamada es muy difícil”, dijo. La conductora reveló cómo fue que hizo para darle la vuelta a la página en ese tema: “Es muy importante que nosotros empecemos a hacernos caso a nosotros mismos y dejar que ya no nos importe tanto lo que opinen los demás, porque creo que muchas veces estamos siendo una versión pirata de quienes somos y esa versión pirata nunca va a ser mejor que la original”, detalló.