Omar Chaparro se sincera sobre la paternidad: 'No hay un manual para educar a los hijos'

En su faceta de actor y comediante, Omar Chaparro se ha abierto camino en la industria y ha logrado destacar tanto dentro como fuera de México, y si bien ha obtenido grandes satisfacciones en su carrera, lo cierto es que el camino no ha sido sencillo, pues ha tenido que superar algunos obstáculos. Y en lo que respecta a su vida familiar, el intérprete también ha puesto todo su empeño también ha puesto todo su empeño; está casado desde hace más de 20 años con Lucy Ruiz de la Peña, quien junto a sus tres hijos, son su mayor adoración. El protagonista de No Manches Frida ha confesado que la paternidad le ha resultado desafiante, e incluso ha asegurado que se considera mejor esposo que papá. En medio de una nueva etapa profesional, Omar se ha abierto respecto a su papel de padre y ha hablado de los retos que ha enfrentado esta labor.

Tras el estreno de la cinta ¿Y cómo es él?, en la que compartió créditos con Mauricio Ochmann, Omar se prepara para un nuevo reto profesional esta vez lejos del cine. El actor, que encarnó a Pedro Infante en la cinta Como caído del cielo, está decidido a retomar su faceta de cantante, la cual dejo atrás hace ya una década con el fin de dedicarse a la comedia y la actuación. Y ha sido precisamente esta determinación por no abandonar sus sueños algo que quiere inculcarles a sus hijos. "No hay un manual para educar a los hijos, y siempre trato de darles una lección o regañarlos, pero me he dado cuenta que luego no escuchan", dijo en entrevista para El Sol de México. Chaparro es padre de Andrea, Emiliano y Sofía Natalia, fruto de su sólido matrimonio con Lucy.

La experiencia le ha enseñado a Omar que poner el ejemplo la mayoría de as veces es la mejor manera de dar lecciones a sus hijos, por ello se ha empeñado en demostrarles por medio de su trabajo y perseverancia que nada es imposible. "Me doy cuenta que el ejemplo es una orden silenciosa, todo esto lo hago por la pasión por la música, y convertí una parte de mi mente que tenía miedo y creencias limitantes, a atreverme a pensar de una manera distinta, y me emociona que mis hijos vean eso, y el mensaje es que no hay imposibles", agregó. Enfocado ahora en su faceta de cantante, Chaparro se presentó recientemente enen la Feria de Santa Rita, en su natal Chihuahua, y aunque en esta ocasión su familia no pudo acompañarlo, no descarta que en sus próximos espectáculos estén puedan estar presentes. "Estoy ansioso de que esto siga moviéndose, me encantaría pronto dar un concierto y llevarlos", dijo.

Andrea, la primogénita de Omar, ha decidido seguir los pasos de su papá en la pantalla, pues hizo su debut -a lo grande- en la nueva versión de la telenovela juvenil Rebelde. Sin embargo, los talentos de esta joven de 22 años no se limitan a la actuación, pues también ha demostrado tener dotes de cantante. El actor ha reconocido estar orgulloso por la seguridad con la que su hija se ha conducido en su incipiente carrera. “Con RBD estábamos en Los Ángeles y ella solamente me pidió: ‘¿Me llevas a México al casting?’. Y le dije: ‘Ok, yo te llevo a México, pero tú solita vas y haces tu audición’", contó Chaparro a principios de año en entrevista con Ventaneando. El intérprete recordó que Andrea no estaba cómoda con la canción que le habían asignado para cantar, así que decidió sorprender a todos con una improvisación. "Se fue así sin ensayar la canción y resulta que empezó a agarrar la guitarra y empezó a improvisar una canción con todo lo que estaba pasando alrededor… y los empezó a hacer reír con la canción que ella estaba improvisando y se quedó con el papel", recordó, aplaudiendo la creatividad y talento de la joven.

El significativo proyecto que emprendió junto a su hijo Emiliano

A finales de 2020, Omar lanzó Chaparreando, el proyecto televisivo muy personal que hizo junto a su hijo, el cual contó, fue la oportunidad perfecta para que ambos se conectaran de una manera muy especial. "Yo quería que me viera como su cuate, como su amigo, entonces sabía que iba a ser muy sano para los dos estar lejos de casa en una aventura en moto, y pues no me equivoqué", dijo contó en noviembre de aquel año en entrevista para ¡HOLA! TV. Padre e hijo se aventuraron a explorar los rincones desconocidos de Chihuahua, y aunque al final las cosas se tornaron de lo más divertidas, el adolescente confesó en su momento que al principio tenía reservas sobre grabar ese reality con su famoso papá. “No quería ir en moto todos los días, para ir a Chihuahua cuando podríamos ir en avión”. Sin embargo, esta experiencia no sólo cambió la opinión de Emiliano, sino que también le ayudó a ver las cosas de otra manera: "Aprendí más sobre él, y aprendí a ser más agradecido, me cambió el viaje, ya soy muy diferente que antes", reconoció. "Estoy muy satisfecho de cómo se transformó este niño a través de ese viaje", comentó por su parte Omar.

