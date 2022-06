Osvaldo Benavides celebra su cumpleaños al lado de Michelle Renaud

Después de que hace unos días Michelle Renaud y Osvaldo Benavides compartieran sus primeras imágenes juntos en redes sociales, durante su viaje a Chicago, los actores continúan haciendo evidente su cercanía. Desde las primeras horas de este 14 de junio, la actriz le dedicó una cariñosa felicitación de cumpleaños al galán de telenovelas con quien, se dice, ha comenzado un romance. A través de un lindo mensaje en el que al final le escribió: “Me encantas”, Michelle deseó un feliz día a Osvaldo quien celebra sus 43 años de edad. Más tarde, el actor compartió en su cuenta de Instagram, un post en el que agradeció a sus seguidores por las muestras de cariño en este día tan especial en el que, según reveló, estuvo acompañado de la actriz.

Luego de varias semanas envueltos en rumores que apuntaban que había un romance entre ellos, los actores han comenzado a hacer evidente su cercanía en redes. En ese sentido, esta tarde, el actor compartió una imagen que, se presume captó la actriz, en la que se ve un poco de cómo celebró este día: “Mi cumple disfrutando mi hamburguesa favorita en The Palm y mi tequila favorito”, escribió en la primera parte de este mensaje en el que él aparece mirando a la cámara y esbozando una discreta sonrisa. Al final de este texto, el actor reveló que la comida fue para dos: “Con mi gente hermosa @MichelleRenaud”, se lee en su feed.

Por su parte, Michelle compartió esta mañana un reel en el que aparece el actor en lo que parece una sala de espera de un aeropuerto: “¡Feliz cumpleaños Osvaldo! Deseo para ti una vida llena de mucho amor, besos, baile y mucha risa. Me encantas”, posteó. Cuando los rumores del romance entre los dos comenzaron, Michelle Renaud explicó por qué no suele prestar atención a las especulaciones que se generan en torno a su vida personal: “Yo tomo todas las publicaciones con humor, como gajes del oficio y me encanta que la gente cree que sabe, pero no sabe nada y así está perfecto”, comentó en abril pasado en entrevista para el programa Hoy.

Michelle reconoció en esta conversación que está muy acostumbrada a lidiar con este tipo de rumores, por lo que prefiere enfocarse en su realidad y no en lo que se dice de ella: “A mí no me afecta nada porque yo me dedico a esto y estoy muy agradecida de que me apoyen, sobre todo porque cada cosa que publican de mi le da promoción a La Herencia”, comentó sobre la atención mediática que le genera cada que la prensa la relaciona con algún actor, tras su ruptura amorosa con Danilo Carrera, con quien sostuvo un romance muy público.

Su viaje a Chicago

Hace un par de semanas, Michelle compartió con sus seguidores una selfie que se convirtió en la primera imagen al lado de Osvaldo con quien viajó a Chicago donde tuvo la oportunidad de posar al lado del músico James Murphy, de quien la actriz se declaró fan. A partir de ese momento, la prensa comenzó a asegurar que esta foto de alguna manera se convirtió en la confirmación de la relación, debido a que, hasta el momento, ninguno de los dos ha hablado públicamente sobre la supuesto noviazgo, aunque cada día son más abiertos a la hora de compartir detalles que demuestran su cercanía.