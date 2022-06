La ex esposa de Billy Rovzar, la invitada más especial en el bautizo de los hijos del productor y Claudia Álvarez

Desde que Billy Rovzar y Claudia Álvarez comenzaron su relación, Alexandra y Maximiliano, hijos mayores del productor son parte de su familia, pero no sólo ellos, Fernanda Gamboa, su mamá, también lo es. Debido a la excelente relación de amistad que sostiene la pareja con la exesposa de Rovzar, la eligieron como una de las madrinas de Bautizo de sus hijos. La relación es tan buena entre ellos que cuando Claudia y Billy visitan a Alexandra, hija del productor, se quedan en casa de Fernanda donde los reciben con los brazos abiertos: “Cuando nosotros vamos a Miami tenemos una recámara en la casa con ellos, vivimos con ellos, ese es el nivel de ambiente y empatía que hemos tratado de fomentar y construir”, declaró hace un par de años Billy Rovzar en entrevista con el programa De Primera Mano.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Pero la pareja no solamente tiene una gran relación con Fernanda Gamboa, sino también con Gabriel, su esposo, de hecho, él también fungió como padrino de Kira, Clío y Billy, según se aprecia en las fotos del bautizo que ayer por la tarde compartió Claudia Álvarez donde, en una de las instantáneas aparecen Fernanda y Gabriel sosteniendo una de las veladoras que los padrinos encendieron durante la ceremonia en la que los niños recibieron este sacramento. Como parte de los detalles que Claudia ha estado compartiendo del bautizo de sus hijos destaca una instantánea en la que posaron muy al estilo de Modern Family en la que aparecen todos los miembros de la familila, incluidos Max y Alexandra, los hijos mayores de Billy.

VER GALERÍA

Después de la emoción de la celebración, este lunes, Claudia comenzó a compartir las imágenes más memorables del Bautizo de sus hijos: “Hoy recibieron el sacramento del Bautismo, su iniciación para una vida espiritual, el cual, sé que Dios, sus padrinos y nuestra familia nos ayudarán a guiarlos y hacer que sus corazones se expandan. Que siempre vivan rodeados de amor y de Dios los bendiga hoy y siempre”, escribió en su feed de Instagram donde compartió volumen II y III de esta celebración que ella describió como Bodautizo, debido a la magnitud del evento y a la asistencia de todos sus seres queridos con quienes no se reunían desde que comenzó la pandemia.

La gran familia de los Rovzar Álvarez

Para Billy Rovzar siempre ha sido muy importante fomentar la unidad entre sus hijos, además, expresó su cariño auténtico para la mamá de sus hijos mayores y para su esposo a quien considera un amigo: “Somos un equipo y tenemos que navegar juntos y no es sólo para que los niños vean, no, son gente que admiro, quiero y respeto. Fernanda y Clau son amigas, Gabriel y yo somos amigos y es bien bonito”, explicó el productor. Pero Billy no es el único que se expresa así de su ex y su familia, Claudia también ha hablado en varias ocasiones del gran cariño que le tiene a Fer, como le dice de cariño a Fernanda Gamboa.

VER GALERÍA

Claudia explicó en entrevista para De Primera Mano cómo es la relación con los hijos de su esposo: “A mí no me gusta decir madrastra, porque se escucha muy feo, yo soy su amiga. Si decidimos estar con una persona que tiene hijos, tú llegas a integrarte a una familia”. En esta conversación, en la que también estaba Billy, Claudia dejó claro cómo quería que sus hijos crecieran cerca de sus hermanos y de su mamá: “Somos familia, sus hijos y mis hijos van a ser hermanos”, explicó Claudias sobre su relación con Fernanda.