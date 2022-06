¿A dónde se mudará Renata Notni?

En medio de la feliz relación que tiene con Diego Boneta, Renata Notni también disfruta de éxito en el terreno profesional donde está por emprender una aventura fuera de México. Sumándose a la lista de mexicanos que recientemente han viajado a La Madre Patria por motivos laborales, como es el caso de Aislinn Derbez, Maite Perroni, Mauricio Ochmann, entre otros, Renata le dice hasta pronto a nuestro país y anuncia su mudanza. Aunque la actriz no reveló el destino que será su hogar los próximos meses, su amiga, la también actriz Esmeralda Pimentel dejó ver que muy pronto se reunirán en España, donde se encuentra para grabando la serie Montecristo, al lado de William Levy.

Antes de dejar nuestro país, Renata Notni compartió un post en Instagram, con la Ciudad de México como telón de fondo que acompañó de la frase: “Lo que yo te amo, México”. A través de una de sus historias, la actriz quiso interactuar con sus seguidores a quienes les pidió descubrir el país donde se grabará esta historia: “Bye, bye México. Ahora sí, ¿quién le atina a mi nueva casa por los siguientes meses? Los leo”, escribió la actriz. Aunque no dio pistas, un comentario en su feed fue el que reveló el destino, se trata del que le escribió su amiga Esmeralda Pimentel quien posteó: “¡Qué emoción! Te espero con ansias”. Recordemos que la actriz se encuentra en España desde mayo pasado, también por motivos laborales.

Fue a mediados de mayo pasado cuando Renata Notni dio a conocer que formaría parte de esta ambiciosa adaptación del gran clásico conocido por todos: “No saben la felicidad de por fin poder compartirles esta noticia. Me llena de emoción ser parte de Zorro, uno de los clásicos más importantes de todos los tiempos, ahora adaptado a una nueva generación. Demasiado ilusionada por darle vida a una nueva versión de Lolita Márquez, fuerte, independiente, y con una voz poderosa”, escribió la actriz quien con una foto al lado de Miguel Bernardeu, quien dará vida al Zorro. Tras este importante anuncio, la actriz recibió un cariñoso mensaje de Diego Boneta quien celebró este importante logro de su novia: “Bravo amor”, le escribió.

De los pocos detalles que se conocen de Zorro es que se filmará en varios sitios de las Islas Canarias. Esta oportunidad es muy importante para Renata quien con este proyecto podrá darse a conocer en La Madre Patria donde el año pasado viajó en compañía de su novia para asistir a la entrega de Los Premios Platino. Debido al excelente momento que está viviendo en el terreno profesional, la actriz ha dejado claro que, por el momento, Diego y ella no están pensando en llegar al altar, más bien, están disfrutando del noviazgo al máximo: “Por el momento estoy con (Diego) y soy feliz pero estoy muy enfocada en disfrutar el día a día y así no futurear ni nada”, comentó en entrevista para Despierta América.

Una relación de amor y apoyo

Debido a que en estos momentos ambos están atravesando por un gran momento en el terreno profesional, los hemos visto apoyándose uno al otro. Así como Diego aplaudió el protagónico de su novia en Zorro, hace unos días Renata acompañó al actor al estreno de la nueva versión de la cinta The Father of the Bride, realizada en Hollywood. Siempre cerca de su novio, la actriz prefirió desfilar sobre la alfombra roja sola, para así ceder a Diego el protagonismo que merecía en esta importante premier donde durante en su encuentro con la prensa dijo sobre su relación: “Estoy feliz, que te digo: 'Lo que se ve, no se juzga'. Ya todo será a su tiempo, hay que vivir etapa por etapa y disfrutar porque no hay prisa de nada y todo llega cuando tenga que llegar. Ahorita estamos disfrutando de nuestra relación y viviendo el día a día”, dijo.