Aracely Arámbula se sincera: ‘Una pareja no me aguantaría el ritmo’ ¿Soltera? La actriz dio pistas de lo que ocurre en su corazón en estos instantes

Son días de constante actividad para Aracely Arámbula, pues con toda motivación no solo volvió por la puerta grande a los foros de grabación, -ahora para protagonizar una nueva versión de la telenovela La Madrastra-, sino que además retomó la habitual rutina de toda estrella, dispuesta a compartir con la prensa los pormenores de su día a día. Precisamente, la actriz se sinceró durante un reciente encuentro con los medios de comunicación, en donde al preguntarle sobre los temas amorosos, dio pistas del que podría ser su actual estatus sentimental, ¿será que la actriz disfruta en estos instantes de su soltería? Recordemos que meses atrás dijo estar felizmente enamorada, aunque nunca quiso revelar la identidad del galán que según dijo, hacía latir fuerte su corazón.

Aracely se tomó unos minutos para conversar con los reporteros, un instante que compartió frente a las cámaras con su amigo y compañero de telenovela, Andrés Palacios, ambos sonrientes y muy atentos. Fue en un instante de esa charla, cuando la guapa intérprete bromeó sobre lo que podría ocurrir a partir de su nueva aventura televisiva con el famoso galán. “Van a empezar a decir que somos novios a escondidas, en privado, no en privado. Van a empezar a decir esas cosas, pero lo único real es que somos muy buenos amigos, nos queremos mucho. Está muy padre trabajar con alguien que ya tenemos ese feeling de querer trabajar antes juntos, de conocernos, de pasar muchas cosas lindas…”, dijo.

A propósito de sus declaraciones, Aracely fue directa al responder si este tipo de rumores le siguen afectando, tomando en cuenta que tiene familia. “No, yo creo que no…”, dijo la también cantante, quien en tono bromista hizo otra importante sugerencia a los medios: “Ya no anden inventando porque nadie les cree”, palabras que fueron secundadas por Palacios. En ese instante, Arámbula, quien llevaba a su perrito en brazos, fue cuestionada por el amor de pareja. “Sí, mira, mucho amor aquí con mis perrunos. Ando muy ocupada, yo creo que una pareja no me aguantaría el ritmo, porque la verdad estoy multitask, en mil cosas, entonces por ahorita no… dándonos tiempo para todo y para la música también”, explicó la actriz si ahondar en más detalles.

Aunque Aracely suele ser reservada con los asuntos de su vida personal, en ocasiones anteriores ha hablado de los aspectos del corazón, como cuando en julio de 2021, durante una visita al puerto de Acapulco por motivos de trabajo, reveló cómo se encontraba su corazón. “En el amor, pues mi corazón bien”, explicó a los reporteros, a quienes además confesó que ese día su novio la había acompañado. “Se acaba de ir de Acapulco (mi novio), justo, iba a venir al evento, qué bueno que no vino porque yo no sabía que estaba lleno de cámaras…”, explicó al programa televisivo Ventaneando. A propósito de la identidad de su misteriosa conquista, dijo. “No es famoso, a Dios gracias no es famoso, no le busquen porque no le encuentran…”.

Sin miedo a las críticas

Pero si en el terreno sentimental tiene todo claro, en lo profesional Aracely Arámbula está segura de regresar a las telenovelas fue una de las mejores decisiones, asumiendo con madurez las críticas y comparaciones que pueda recibir al ser protagonista de la nueva versión de La Madrastra, anteriormente interpretada por Victoria Ruffo. “Yo me quedo con todo lo positivo, y la verdad sé que van a haber muchas críticas, pero las tomo de la manera más amable y amena porque no pasa nada. Después de 20 tantos años, ¿crees que me va a amargar una crítica?”, dijo.

