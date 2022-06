Stefi Roitman y Ricky Montaner, los más emocionados con la próxima llegada de su sobrino Apolo

Después de la llegada de Índigo, hija de Evaluna y Camilo, la familia Montaner continúa disfrutando de las buenas noticias y ahora se encuentran en la cuenta regresiva para conocer a Apolo, el bebé que espera Sara Escobar, esposa de Mau. Además de los abuelos, Stefanía Roitman y Ricky Montaner también se han mostrado muy emocionados por el próximo nacimiento del nuevo miembro del clan con quien, según su última publicación en Instagram, ya tuvieron su primera conversación, pero ¿cómo lo hicieron? La pareja mostró la ingeniosa forma en la que le hablaron al bebé a través del vientre de Sara quien está muy emocionada por su debut como mamá.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

A través de su cuenta de Instagram, Ricky Montaner compartió un par de imágenes de cómo le hicieron para hablarle a Apolo, su pequeño sobrino quien pronto llegará al mundo: “Hoy tuvimos la primera conversación de muchas juntos. Esperándote bebé”, escribió el cantante como descripción de una foto en la que aparecen hablándole a Apolo a través de una manguera que colocaron en el vientre de Sara quien comentó: “¡Hola tío! Te amamos”, escribió la cuñada de Ricky. Tal como lo reveló Ricardo Montaner, hace unos días a la prensa Argentina, todos en el clan están muy entusiasmados con la llegada de Apolo: “El aura cambia, el ambiente cambia, ahora va a venir Apolo que nos tiene locos con la panza de Sara”, dijo el cantante.

VER GALERÍA

En aquella entrevista para el programa Tu música Hoy, Ricardo Montaner explicó cómo se prepara para la llegada de su nuevo nieto: “Creo que todos en la familia vivimos en un ambiente muy Índigo, pero pronto entrará el mood Apolo y estamos muy contentos y felices”, explicó. Por su parte, Mau, está entrenando más que nunca, sólo por un objetivo, cargar todo el tiempo a su bebé, así lo contó en una conversación con el programa La Voz, de donde es coach como su hermano: “He estado entrenando, haciendo ejercicio, porque quiero llegar a eso, a ese punto en el que ya no me duela la espalda. Quiero tener los músculos suficientes como para cargarlo todo el día”, comentó divertido asegurando que Camilo no tuvo esa precaución: “Él no se preparó así”, dijo.

Stefi y Ricky, ¿los próximos en tener hijos?

Con la próxima paternidad de Mau, Ricky se convierte en el único hijo de Ricardo Montaner que no tiene hijos; sin embargo, el joven y su esposa Stefi Roitman están disfrutando de su etapa de recién casados, pues fue apenas en enero pasado que se juraron amor eterno en una espectacular boda realizada en Argentina, país natal de la modelo. Aunque todavía no han hablado de bebés públicamente, la pareja está más enamorada que nunca, de hecho, su historia de amor ocurrió en 11 meses, tiempo que le bastó a Ricky para saber que ella era la indicada: “Ese sentimiento de decir: ‘Con esa persona me quiero casar’, es difícil de explicarlo. Con ella puedo ser yo sin pretender quedar bien con nadie”, contó el cantante hace un par de meses al programa de Montse & Joe.

VER GALERÍA

En esa emisión, Ricky contó cómo fue que conoció a Stefi: “Nos conocimos por Instagram, mi hermano me la mandó por Instagram y yo le escribí de la cuenta de Mau y Ricky, para que nos contestara, la invité a un concierto que tuvimos en Argentina, fue al concierto, no pasó al backstage, pero al día siguiente la invité a cenar con amigos, salimos, logramos hablar y un tiempito después, nos encontramos en un punto medio, a partir de ese momento y me di cuenta que ella era la mujer con la que quería estar”. Por su parte, la modelo también ha expresado el gran amor que le profesa a su esposa a través de redes sociales: “Pensaba que no podía amarte más hasta que hoy me desperté de nuevo al lado tuyo. Vivís desbaratándome esa idea. La más afortunada del mundo. Yo”, escribió en Instagram hace un par de semanas.