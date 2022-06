Dulce María sobre la maternidad y su regreso a los escenarios: ‘Me rompe el corazón cada vez que me tengo que ir’

Esta noche es muy especial para Dulce María quien no se ha subido a un escenario desde que comenzó la pandemia. Desde entonces hasta ahora, la vida de la cantante ha cambiado en muchos sentidos, para empezar, realizó su debut en la maternidad con el nacimiento de su hija María Paula quien llegó al mundo en diciembre del 2020. Luego de disfrutar al máximo su nuevo rol, esta noche, la cantante se reencontrará con su público en el arranque del 2000 Pop Tour, espectáculo que la coloca nuevamente en el terreno musical tras convertirse en mamá. Emocionada por esta presentación, la cantante reconoció que no ha sido fácil desprenderse de su pequeña de quien no se había despegado hasta ahora que comenzó los ensayos.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Más sincera que nunca, Dulce María contó cómo está manejado la maternidad y sus compromisos laborales que, al menos en las últimas semanas, la han tenido muy ocupada: “Lo ensayos están a full y llego a la casa y soy mamá y esposa”, comentó en entrevista con Ventaneando. La también actriz contó que su pequeña María Paula sí se da cuenta que su rutina ha cambiado: “Ayer llegué a las 2 de la mañana y se levantó, porque me escuchó y quería jugar conmigo. Se me rompe el corazón cada vez que me tengo que ir, porque he estado con ella casi todo el tiempo pegada”, confesó Dulce quien, por otra parte, también reconoció que el escenario también la llama: “Pero también llego aquí y cantó y es algo que también disfruto mucho”, dijo.

VER GALERÍA

Durante una entrevista con Ari Borovoy, en la que anunció su incorporación a este tour, Dulce recordó que es un proyecto con el que ya está familiarizado, pues ya había sido parte de una producción de Bobo: “Estoy muy emocionada de ser parte de los 2000 Pop Tour, fui parte de los 90 sé la magnitud de producción, de artistas y de la energía de la gente, ahora toca otra generación, estoy emocionadísima de todo lo que viene y de compartir el escenario con grandes amigos, artistas y darle algo diferente a la gente que, después de todo lo que hemos vivido, creo que estamos habidos de volver a compartir el escenario”.

En esta charla, Dulce María descartó que próximamente se pueda dar un reencuentro con sus compañeros de RBD, una de las razones que la motivó a aceptar la invitación de Ari en este tour: “En este momento no se va a dar, no sé si en un momento cercano se dé, porque a todos nos encantaría que eso sucediera, pero creo que los tiempos de Dios son perfectos y esto se dio muy fácilmente y yo estoy feliz de regresar a los escenarios de esta forma”, explicó. Recordemos que Dulce fue una de las grandes ausentes en el concierto que Anahí, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez realizaron en honor a la banda, en aquel momento, la cantante no pudo formar parte debido a que estaba a días de convertirse en mamá.

VER GALERÍA

Su hija, un sueño hecho realidad

Para Dulce no ha habido un acontecimiento más importante en su vida que el nacimiento de su hija María Paula con quien soñaba mucho antes de conocerla: “Mi éxito más grande es ver a mi bebé sonreír y saber que tengo a alguien con quien compartir todo. La gente no sabe que es lo más grande, porque después de cantar ante millones y millones de personas yo me sentía sola y decía: ‘¿Cuándo voy a encontrar a esa persona?’, entonces para mí es muy importante y por eso tomo las decisiones que tomo ahora. Es uno de mis sueños que eran reales, no impuestos, que estoy realizando, le doy gracias a la vida que lo estoy pudiendo hacer” le confesó la cantante a Yordi Rosado en enero pasado.