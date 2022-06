Fernanda Castillo da a conocer que ha dado positivo a Covid-19 por segunda ocasión

En medio de la gran temporada que está viviendo en teatro con la puesta Siete veces adiós, Fernanda Castillo utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer que, a pesar de las medidas sanitarias que sigue la producción, su prueba dio positiva a Covid-19, situación que le impedirá presentarse este fin de semana. Aunque la actriz no dio más detalles, sus seguidores en esta red social se mostraron preocupados por su estado de salud, pues ya había lidiado con el virus a principios de año, justo después de celebrar el primer cumpleaños de su hijo Liam: “Como todos en la familia tuvimos síntomas nos aislamos y entendimos que, aunque hayamos salido negativos, en muchas de antígenos, seguramente estábamos positivos”, explicó en enero pasado la actriz.

En esta ocasión, fue gracias a las pruebas que por protocolo realiza la producción de la obra de teatro que Fernanda se dio cuenta que nuevamente tiene Covid. A través de sus historias, la actriz compartió el comunicado de la puesta en el que se da a conocer la noticia: “A pesar de las medidas sanitarias y cuidados que nuestra producción y compañía llevan a cabo, nuestra querida Fernanda Castillo ha dado positivo a Covid. Por lo que este fin de semana el personaje de Ella será interpretado por la actriz Paultette Hernández quien ha formado parte desde el inicio de este proyecto y cuya primera función estaba destinada para ser el próximo 19 de junio”, se lee en el documentó que la actriz reposteó para informar a sus seguidores.

En su feed, Fernanda también compartió un texto en el que pidió al público asistir a ver esta historia, a pesar de que en los próximos días no podrá protagonizar: “Por desgracia me contagié de Covid y no podré estar en las funciones de este fin de semana. Gracias a mi familia de Siete veces adiós por el apoyo y por hacerme sentir que mi salud es lo más importante. Los voy a extrañar muchísimo. Gracias al público que asistirá a estas funciones por su comprensión y les puedo asegurar que verán una historia maravillosa y a un elenco de talento y polvo de estrellas, Gracias enormes a Paulette Hernández por subirte al escenario hoy para que la magia pueda continuar. El show debe continuar”, se lee en su perfil.

Fernanda lucha nuevamente contra el virus

Aunque no ha dado detalles sobre cómo se encuentra físicamente, en días pasados habíamos visto muy bien a Fernanda Castillo, de hecho, presumió en redes la visita de parte de su familia de Sonora que estuvo en la Ciudad de México compartiendo con la actriz y con el pequeño Liam. En abril pasado, la actriz le concedió una sincera entrevista a Yordi Rosado donde abrió su corazón y explicó la nueva manera en la que ve la vida: “Estoy enormemente agradecida de estar viva y también de que me haya pasado eso porque si no me hubiera pasado jamás hubiera tenido la certeza -como la tengo hoy en día- de que la vida se acaba en cualquier instante”, comentó en aquella ocasión la actriz.

Aunque fue un episodio muy complicado en su vida, Fernanda ahora vive al máximo cada momento, tanto en lo profesional, como en lo personal: “Estoy feliz en todas las caras de Fernanda y no siempre he estado feliz. Tal vez si no me hubiera pasado algo tan fuerte no sabría que estoy feliz porque estaría pensando que es algo que está más adelante. (Me hace feliz) Poder ver a mi hijo y tener la posibilidad de trabajar y darme mis tiempos y elegir las cosas que hago para poder estar con mi hijo, feliz es tener una pareja que me sostiene, que estuvo conmigo en los momentos difíciles, eso es feliz y yo antes no sabía que eso era feliz”, le confesó a Yordi.