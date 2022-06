Qué dijo Chris Evans cuando le preguntaron sobre Shakira

Luego de que por días circularan versiones de prensa que apuntaban a una ruptura entre Shakira y Gerard Piqué, la pareja finalmente confirmó su separación el pasado 4 de junio. La cantante y el futbolista, que llevaban 12 años juntos y tienen dos hijos, expresaron su firme deseo de proteger su privacidad en este momento tan difícil. Tan pronto se hizo este pronunciamiento, los fans de la cantante colombiana se volcaron en muestras de apoyo, sin embargo, también hubo quienes desde antes, empezaron a poner especial atención cada uno de sus movimientos en sus redes sociales. Fue así que alguien notó que Chris Evans empezó a seguir en Instagram a la colombiana, algo que causó furor, tanto como cuando los internautas se dieron cuenta de que que ella también lo seguía. Si bien es un hecho que la intérprete por ahora está completamente enfocada en el bienestar de su familia, eso no ha impedido que algunos se aventuren a imaginarla en un escenario amoroso con el protagonista de Avengers. Este tema se había quedado únicamente en la conversación digital, sin embargo, ahora el galán estadounidense por fin se ha pronunciado al respecto y ha respondido a la pregunta que se hacen muchos: ¿saldría con Shakira?

Últimamente Chris se ha mantenido en contacto con los medios, pues se encuentra promocionando la película Lightyear, en la que presta su voz al protagonista Buzz. Sin embargo, esta cinta no ha sido el único tema que ha surgido en sus entrevistas, sobre todo en aquellas con medios en español, pues ante el boom que ha causado en redes sociales el tema de Shakira asociado a él, también ha sido cuestionado al respecto. Recientemente tuvo una charla con un reportero del programa Despierta América, en la que él fue sorprendido con algunos de los memes que circulan en alusión al romance ficticio con la colombiana que algunos tienen la ilusión de ver. Con su cacactérísitca actitud relajada, el actor reaccionó riendo cuando el periodista le mostró estas imágenes humorísticas. Una de ellas exponía una escena de Evans en su papel de super héroe enfrentado con el Superman de Henry Cavill, aparentemente por la cantante. "Superman sí podría ganarle al Capitán América", expresó divertido. Finalmente le mostraron una imagen de Buzz con el mensaje "Hacia Shakira y más allá", a lo que él respondió con buen sentido del humor: "Muy adecuado".

Tras esta sesión de memes, el reportero le preguntó a Chris si estaba enterado del revuelo que ha causado en redes sociales su nombre en relación con Shakira. "No, no lo estaba. Creo que no paso mucho tiempo en redes sociales, pero ella es espectacular", expresó el actor, lanzando un cumplido a la cantante. Inmediatamente, salió en la conversación la gran incógnita que ha tenido a muchos expectantes durante los últimos días, pues le preguntaron directamente si tendría una cita con la cantante. "¿Que si saldría con Shakira?", dijo incrédulo Evans. "¿Estás tratando de conectarme con ella?", agregó entre risas. El colaborador de Despierta América insistió: "Quizás podría conectarte, ¿estás interesado?". El intérprete estadounidense prefirió no ahondar en esta respuesta y se limitó a decir en un tono simpático: "Hombre, eso podría ser demasiado para la cámara".

Esta no ha sido la única ocasión en la que la estrella de Marvel es cuestionada sobre Shakira, pues el miércoles pasado, durante el estreno de Lightyear en Los Ángeles, le preguntaron también al respecto mientras desfilaba por la alfombra roja. Una reportera de Univision le mencionó el furor que ha causado en redes sociales la asociación entre él y la colombiana por el hecho de que se sigan mutuamente. "¿Has conocido a Shakira?", le preguntó, a lo que él contestó sincero y siempre muy respetuoso: "No he tenido la oportunidad de conocerla, pero sí soy un gran fanático", admitió, dejando ver que si hay algo que lo une a la colombiana es la admiración como artista. "¿Aparecerías con ella en un video moviendo las caderas?", preguntó la periodista y Evans expresó sincero: “Oh, Dios, me avergonzaría mucho estando al lado de ella. Es demasiado buena en eso”. Tal parece que aunque el estadounidense no ha coincidido con la estrella latina, no le es ajena su carrera ni sus cualidades como bailarina.

Henry Cavill, el otro galán que los fans quieren para Shakira

Chris Evans no es el actor de cintas de súper héroes que ha sido asociado con la intérprete colombiana, pues Henry Cavill también. Todo inició cuando los internautas revivieron el video de una antigua entevista al galán de cine durante la premier de la película The Man from U.N.C.L.E. en agosto de 2015 en Nueva York. En un momento de la conversación con la prensa, el intérprete hace una interrupción cuando se distrae al ver a la cantante llegar a la ceremonia: “¿Ella es Shakira?”. Aunque la reacción del británico bien pudo haber sido únicamente sorpresa y admiración como fan, para algunos fue motivo más que suficiente para que se ilusionaran con la idea de un posible romance entre ellos. Sin embargo, este escenario ciertamente es poco viable, pues el británico está feliz y enamorado en su relación con Natalie Viscuso, vicepresidenta de Legendary Enterteintment, una empresa productora de cine.

