Maite Perroni a su novio: ‘Gracias por todo tu amor y apoyo, amor de todas mis vidas’

Maite Perroni siempre se ha caracterizado por ser una mujer multifacética. Así como cuando exploró el mundo de la música, durante su estancia en RBD, ahora, la actriz vuelve a apostar por algo nuevo y se lanza como empresaria vinícola con Spara, un sueño que se volvió realidad anoche. Emocionada por ver cristalizado un proyecto en el que venía trabajando desde hace más de tres años, la actriz contó con el apoyo incondicional de su novio, el productor Andrés Tovar quien aprovechó este momento para expresarle su admiración en redes sociales donde la pareja intercambió románticos mensajes. Tal como Maite celebró el ingreso del productor a TV Azteca, ahora, él le mostró su apoyo incondicional en esta nueva aventura.

A través de sus historias en Instagram, Andrés estuvo documentando varios momentos del evento, como uno en el que se ve a su novia muy sonriente: “Eres la mujer más hermosa y talentosa del universo”, escribió el productor. Conmovida por las palabras de su novio, Maite retomó esta publicación y le respondió: “Así me traes @Atovarp. Gracias por todo tu amor y apoyo, amor de todas mis vidas”. Aunque la pareja está atravesando por un gran momento, de acuerdo con la propia Maite, por ahora, no tienen planes de boda, ni de hijos, aunque no se cierran a la posibilidad: “Por lo pronto no, por lo pronto no, no estoy en este momento considerándolo, la vida y el tiempo se tendrán que acomodar cuando tenga que ser”, comentó la actriz en entrevista para el programa Hoy.

Durante esta conversación con los medios de comunicación, Maite habló de la polémica en la que se vio envuelta su relación al inicio. De acuerdo con la actriz, las malas interpretaciones fueron resultado de su forma de mantener su vida privada alejada de los reflectores: “Nunca he compartido qué pasa con mi vida familiar y personal, al no haberlo hecho de esa manera, se dieron todas estas mal interpretaciones y todas estas notas negativas alrededor de nuestra relación. Se fue llenando de faltas de respeto y de mentiras, por eso creo que nosotros podemos compartirlo libremente, con una sonrisa y disfrutando de la relación que tenemos”, explicó.

Sobre el proceso legal que interpuso en contra de un medio de comunicación que difundió información falsa de su romance con el productor, Maite explicó: “Eso no es verdad (lo que se publicó), estamos actuando legalmente al expresar nuestro punto de vista y al actuar legalmente en contra de este medio de comunicación”. Ajenos a los señalamientos, Maite y Andrés disfrutan al máximo de su noviazgo y se muestran más abiertos que nunca ha compartirlo con el público: “Pero más allá de eso, es importante que vivamos nuestro día a día, nuestra historia con amor, con respeto a ustedes y a nosotros”, dijo.

Maite, la persona más especial para Andrés

En enero pasado, Andrés Tovar le contó a Odín Dupeyrón en entrevista para el programa Sale el Sol donde recordó cómo fue que se reencontró con Maite y se dio el flechazo: “Maite es la persona más especial de mi vida, es el amor de mi vida, sin duda, no lo digo de dientes para afuera. Es una mujer a la que admiro y conozco desde hace 20 años. Nos vimos para platicar un proyecto que yo traigo y ahí me platicó ella que ya había terminado su relación hacía varios meses, yo le platiqué que también estaba separado. Empezamos a compartirnos cosas para el término de una relación, entonces, creo que eso nos conectó mucho más”, contó en aquella ocasión el productor.