Sofía Rivera Torres revela para cuándo está planeando su boda religiosa con Eduardo Videgaray

Después de más de dos años, hace unos días, Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray anunciaron que por fin podrán llegar al altar, luego de que el periodista obtuvo la anulación de su primer matrimonio con Rachel Warrington Blair con quien se casó por la iglesia hace más de dos décadas. Emocionados de poder comenzar a planear su boda religiosa, los conductores de ¡Qué importa! compartieron en sus cuentas de Instagram su alegría: “Listo para casarme de nuevo con el amor de mi vida. Ahora en el altar. Te amo Sofía”, escribió Eduardo hace unas horas en su perfil. Por su parte, su esposa utilizó su historia en esta red social para agradecer a sus seguidores las muestras de cariño y dar un adelanto de cuándo y cómo le gustaría que fuera su boda por la Iglesia.

Feliz de poder comenzar con los preparativos de la boda, Sofía se tomó un tiempo para hacer un recuento de lo complicado que resultó conseguir la anulación del matrimonio, un proceso que resultó más largo y tedioso de lo que pensaban: “Estoy súper contenta con todos los mensajitos, por sus felicitaciones, la verdad es que sí ha sido un proceso eterno, súper difícil, algunas personas lo conocen bien. Primero fue cuando tratamos de pedir en buena onda la anulación, primero nos trataron de extorsionar para sacar dinero, luego le empezaron a inventar cosas a Eduardo, luego nos dijeron que nos iban a cobrar cada que yo subiera algo a redes sociales”, dijo.

Sofía reconoció que, a pesar de lo difícil que fue, por fin pueden cantar victoria: “Se volvió una súper pesadilla, pero gracias a Dios, las cosas pasan por algo, los buenos siempre ganamos al final”. Dejando atrás el largo proceso, ahora, la presentadora ha comenzado a pensar en cómo va a ser su boda religiosa, un evento con el que ha soñado toda su vida: “Ojalá pronto podamos festejar con todos ustedes”. A pesar de la emoción que le provoca llegar al altar con Eduardo, Sofía confesó que la boda, por lo pronto, no podrá realizarse este año: “La verdad es que por temas laborales y siendo totalmente realistas, yo creo que será hasta principios del próximo año que hagamos nuestra boda, pero me súper entusiasma”, explicó.

Una boda al estilo del Gran Gatsby

Ahora que ya tienen luz verde para comenzar con los preparativos de su boda, Sofía ha comenzado a imaginar cómo le gustaría que fuera la recepción, un evento que se imagina espectacular, en el que el glamour sea el hilo conductor: “¿Saben de qué tengo ganas de boda?, si alguien ubica un lugar que sea así, plis díganme: Tengo ganas de que mi boda sea en una mansión viejita, abandonada, tipo la fiesta de Great Gatsby, así como un patio grande, una cosa espectacular”, explicó la presentadora quien se casó por el civil con Eduardo en noviembre del 2020, en una íntima ceremonia realizada, en medio de la pandemia, en una terraza de la Ciudad de México cobijados únicamente por sus más allegados.

En medio de los preparativos, Sofía no tiene muy claro si su boda podría realizarse en un destino a la orilla del mar, otra idea que también le llama la atención: “Preferiblemente aquí en la Ciudad de México, en una de esas sí hacemos destination wedding en algún lugar de playa, un fin de semana, no sé, pero si es en la ciudad, sí me gustaría que fuera con ese vibes de mansión abandonada no las Vizcaínas, no el exconvento de no sé qué, no San Hipólito, o sea mansión, mansión, una casa vieja, colonia, se me hace súper glamouroso y súper cool, ¿conocen un lugar así?”, reveló la conductora.