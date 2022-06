Vadhir Derbez revela cómo fue trabajar con Bruce Willis en uno de sus últimos proyectos

No es secreto para nadie que, después mucho trabajo y dedicación, Eugenio Derbez se hecho de un nombre en Hollywood, pues ha participado en exitosas producciones, e incluso recientemente una de ellas obtuvo un Oscar. Sin embargo, no es el único integrante de esta famosa familia que se está abriendo paso en el cine estadounidense, pues su hijo Vadhir también lo está haciendo y tal parece que su carrera es prometedora. El año pasado debutó en esta industria con la cinta de terror The Seventh Day, al lado de Guy Pierce, y ahora acaba de estrenar una nueva película en la que comprte créditos con una de la grandes estrellas del género de acción: Bruce Willis. Emocionado, el intérprete mexicano ha hablado de su experiencia al trabajar con el icónico actor, en el que ha sido uno de sus últimos proyectos, pues hace un par de meses anunció su retiro por motivos de salud.

Feliz con esta etapa en su vida como actor, Vadhir compartió algunos detalles acerca de White Elephant, una cinta de acción dirigida por Jesse V. Johnson y que se estrenó el pasado 3 de junio en Estados Unidos. "A todos los fans de las películas de acción ésta les va a encantar porque todas las secuencias están increíbles, los personajes y la trama que tienen todos, la verdad es que sí está muy bien escrito", comentó entusiasmado en entrevista para Televisa Espectáculos. A su vez, el actor de 31 años destacó lo emocionante que fue para él trabajar hombro con hombro con grandes actores. "El cast (elenco) que tiene es maravilloso", expresó. Además de Willis, esta cinta cuenta con las actuaciones de otro ícono del cine: John Malkovich; también participan Michael Rooker y Olga Kurylenko, quien interpetó a la chica Bond en la película de 2008 Quantum of Solace.

Vadhir se confesó muy agradecido por la oportunidad de haber compartido el set de grabación con figuras tan destacadas de Hollywood. "Imagínate, es un chulada, es gente que yo he visto en demasiados proyectos bastante exitosos, desde hace muchísimos años, desde chiquito y el poder tenerlos ahí, poder convivirlos, no solamente en escena, también fuera del set, estamos riendo y generando una amistad, fue una gran, gran experiencia", aseguró.

El mexicano también compartió su sentir ante el inesperado anuncio de retiro que hizo Bruce Willis a finales del pasado mes de marzo. "Pues obviamente siento que es como un sentir medio agrio, porque alguien tan talentoso que llevamos viendo tantos años, siempre es triste ver que ya es la última cosa que van a hacer", comentó. "Pero por otro lado, pues es un honor el poder haber estado en su última película, y poder haber convivido con él, verlo en persona, el poder estar con alguien a quien todos admiramos tanto", agregó. White Elephant es una de las últimas películas del actor estadounidense; el próximo mes de julio se tiene previsto el lanzamiento de Wrong Place, y en septiembre el de Soul Assassin, mientras que tiene dos proyectos más que están aún en fase de post producción.

El anuncio de retiro de Bruce

Tras más de cuatro décadas de exitosa trayectoria en el cine, el pasado 30 de marzo se dio a conocer el retiro de Bruce a sus 67 años. La familia del actor, incluida su ex Demi Moore, anunciaron en un comunicado que el intérprete dejaba la actuación por motivos de salud. Según se precisó entonces, Willis padece afasia, una enfermedad que provoca la pérdida de la capacidad de expresarse o comprender el lenguaje escrito o hablado y, por tanto, le impide llevar a cabo su profesión con normalidad. "Para los increíbles fans de Bruce: queríamos compartir que nuestro querido Bruce ha estado sufriendo algunos problemas de salud y ha sido diagnosticado recientemente de afasia, una enfermedad que afecta a sus habilidades cognitivas. Como resultado, y después de mucha reflexión, Bruce deja su carrera que tanto ha significado para él", explicaba el texto difundido por su hija mayor Rumer y por su madre Demi, con quien el actor ha mantenido una estupenda relación tras más de veinte años divorciados. "Es un momento muy complejo para nosotros y apreciamos mucho su continuo amor, compasión y apoyo. Atravesamos esta situación como una familia unida y queríamos compartirlo con los fans porque sabemos cuánto significa él para ustedes, tanto como ustedes significan para él. Como dice Bruce, 'pásatelo en grande' y planeamos hacer justo eso. Con amor, Emma, Demi, Rumer, Scout, Tallullah, Mabel y Evelyn", finalizaba el comunicado.

