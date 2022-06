Marimar Vega sobre la posibilidad de tener hijos: ‘Con Jero creo que vamos a querer’

Desde Bogotá, Colombia, donde se encuentra grabando la serie Ligeramente Diva, Marimar Vega abrió su corazón con sus seguidores en Instagram con quienes esta tarde interactuó en una ronda de preguntas y respuestas en las que dio varios detalles de su vida, hasta ahora desconocidos, como su verdadero nombre, un dato que solo los más cercanos conoce: “La realidad es que yo me llamo María del Mar no Marimar”, comentó divertida la actriz quien, mientras esperaba su turno para grabar contó más secretos como a quien de sus hermanos se parece más y cuál fue el primer trabajo en actuación que realizó, uno que jamás olvidará pues fue instruida por, nada más y nada menos que su padre, el fallecido Gonzalo Vega: “Lo primero que hice fue con mi papá, una obra que se llama Don Juan Tenorio, un clásico, hice a doña Inés, él me preparó y a partir de ahí decidí estudiar actuación”, recordó.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Tras hablar de cómo las similitudes y diferencias que tiene con sus hermanos, Zuria y Gonzalo: “Físicamente estamos muy mezclados, creo que físicamente yo me parezco más a la familia de mi papá, creo que Gon también y mi hermana más a la familia de mi mamá. Zuria y yo hablamos igualito, hasta nos confunden, pero en mi forma de ser a Gon”, la actriz habló de un tema por el que le preguntan mucho en redes sociales: la maternidad. Aunque anteriormente se había confesado indecisa, sobre tener hijos, ahora que está viviendo una gran etapa en el amor, después de su boda con el director de fotografía, Jerónimo Rodríguez, la actriz no cierra la puerta a esta posibilidad: “Ese tema, conmigo, siempre ha sido un tema, sí quiero y no quiero, pero con Jero creo que vamos a querer, puede ser que sí”, dijo.

VER GALERÍA

A punto de cumplir 4 meses de matrimonio, la actriz se dijo feliz pues tiene en puerta un proyecto que compartirá con su esposo, se trata de la segunda temporada de la serie Cecilia: “Sí, porque les chismeo algo, además de que me encanta ese proyecto, mi marido lo va a fotografiar, entonces, vamos a trabajar juntos y no vamos a estar tanto tiempo separados”, dijo emocionada la actriz quien ya ha trabajado con su marido en proyectos como El juego de las llaves , donde sus caminos se cruzaron. Debido a la apretada agenda de trabajo tanto de ella como de su esposo, ha hecho que la relación funcione a distancia y cada que pueden coincidir no pierden la oportunidad de hacerlo, como el reciente viaje que hizo Jerónimo a Colombia para pasar unos días con su esposa quien, como pocas veces, estuvo compartiendo varias fotos y videos de los románticos planes con su marido en aquel país.

Marimar y la maternidad

Aunque Marimar siempre ha preferido mantener los detalles de su vida privada alejados de los reflectores, de manera pública sí ha hablado de la maternidad, un tema en el que se abrió de capa, hace dos años, durante un enlace con su amiga, Rossana Nájera, quien habló largo y tendido de ese tema: “Yo no recuerdo nunca haber estado clarísima en querer ser mamá, de hecho, al día de hoy no sé qué quiero, ya sé que tengo 36 años, no es como que tengo 20 y tengo que seguir dudando, pero bueno, cuando me casé, lo contemplé y lo intenté”, comentó la actriz haciendo referencia a su primer matrimonio con Luis Ernesto Franco. En aquella conversación fue tan sincera que incluso compartió un episodio muy personal: “Perdí un bebé, eso también, todo mundo pierde bebés, pero nadie se atreve a hablar de eso”, dijo.

VER GALERÍA

Para Marimar decidir tener hijos ha sido un proceso largo que va viendo de diferente manera conforme pasa el tiempo pues, aunque en el pasado ya había decidido que no estaba interesada en la maternidad, ha cambiado de parecer: “Si en algún momento yo decido ser mamá, se me antoja el plan familiar, yo crecí en una familia y eso sería por lo cual yo tomaría esta decisión de tener un hijo”. En esta plática, Marimar dio a conocer que desde hace unos años congeló sus óvulos: “Fue de esas decisiones que hice muy a la Marimar, dije: ‘¡Sí, los voy a congelar!’, pensando que era algo sencillo y el proceso fue durísimo a mí me pegó muchísimo”, contó la actriz en aquella ocasión.