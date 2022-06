Alejandro Nones al preguntarle por Geraldine Bazán: 'Mi vida personal la voy a proteger lo más posible'

Uno de los episodios que quedó para el recuerdo fue sin duda el de Geraldine Bazán caminando de la mano de Alejandro Nones, esto durante los eventos en torno a la pasada edición del Festival de Cine de Cannes. La guapa actriz, quien lució sus mejores galas para esa ocasión tan especial, posó junto al galán sobre la alfombra roja, regalando cariñosas poses a la lente que no perdió detalle de su cercanía y complicidad. Desde ese entonces, la curiosidad es incesante entre la prensa y los fanáticos, ávidos por conocer más del sonado romance que hasta el momento ninguno de los dos se atreve a confirmar. Pero, ¿cuál es la razón para no hablar de ello? Contundente, Nones respondió a esta pregunta, seguro de que su decisión es la más adecuada.

Con toda franqueza, Alejandro expresó su postura en una reciente entrevista, en la que al preguntarle por Geraldine no dudó en mostrarse firme ante esta determinación. “Entiendo que la gente y que la prensa también quiera saber cómo es mi vida personal, pero yo decidí que mi vida personal yo la voy a proteger lo más posible. Entiendo y respeto muchísimo la pregunta siempre, pero está en mi contestarla o no…”, dijo durante una entrevista concedida al programa televisivo Sale el Sol. “Yo decido proteger como esa parte porque creo que el día que abres esa ventana o esa puerta luego no la vas a poder cerrar…”, agregó.

Al ahondar en sus palabras, Nones destacó otro aspecto por el cual ha preferido mantener su vida personal al margen del ojo público. “Creo que tiene que ver con mi personalidad, yo no quiero ser actor para ser nadie, ni novio de nadie. Yo soy actor para contar historias y si eso conecta con la gente yo me siento súper bien servido…”, explicó, haciendo énfasis en lo mucho que significa para él darle peso a su faceta profesional por encima de cualquier otra circunstancia. “Yo le doy energía a las cosas que están en mis manos, en mis manos está responder o no a la pregunta y decido no responder. En mis manos está enfocarme en el crecimiento actoral, en la proyección, en hacer mejor mis castings, en ser mejor actor…”, dijo.

Semanas atrás, previo a volar con Geraldine a Francia, Nones conversó para el programa televisivo Despierta América, en donde Alan Tacher le preguntó sin mantiene o no un romance con Geraldine, a lo que el actor reaccionó jugando al despiste. “Feliz de estar aquí contigo. Estoy muy feliz de la vida, estoy contento, agradecido con muchas cosas…”, dijo entre risas y tratando de evadir. Ante la insistencia de Tacher por conocer si el intérprete estaba dispuesto a darse otra oportunidad en el amor, el entrevistado respondió: “Siempre, siempre”, aunque sin dar más explicación y mostrándose un tanto nervioso.

¿Qué ha dicho Geraldine Bazán?

La cercanía entre Geraldine Bazán y Alejandro Nones acaparó la atención mediática cuando meses atrás fueron vistos disfrutando de un concierto de la agrupación Coldplay en la Ciudad de México. Posteriormente, y a su llegada de Francia, la actriz fue abordada en el aeropuerto de la capital mexicana, sin poder evitar que se le preguntara sobre las románticas fotos que se tomó con el galán sobre las alfombras de los eventos en Cannes. “¿Por qué ponen palabras en mi boca que nadie dice? Acuérdense que las historias se las hacen ustedes… Bueno, pues la verdadera historia es que pues no pasa nada. Ustedes saben que prefiero no hablar de mi vida personal, porque no pasa nada que crean historias, pero ya…”, dijo sonriente y amable a la prensa.

