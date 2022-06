Tras ganar el juicio contra Amber, Johnny Depp debuta en la red social de moda con un mensaje a sus fans

Después de ganarle el juicio que interpuso en contra de su exesposa Amber Heard, Johnny Depp ha querido agradecer a sus fanáticos que lo estuvieron apoyando, a través de redes sociales y afuera de la corte donde, a diario, miles de ellos lo esperaban para mostrarle su solidaridad y entregarle obsequio, durante los más de 24 días que duró este proceso legal que, según palabras del actor: "El jurado me ha devuelto la vida". Con el objetivo de estar más conectado con todos aquellos que le mostraron su apoyo, el actor debutó esta mañana en la red social de moda, Tik Tok donde, con un video en el que compartió imágenes inéditas de cómo vivió él las muestras de cariño, le dedicó un lindo mensaje a todos sus fans quienes, en tiempo récord convirtieron la cuenta del protagonista de Piratas del Caribe en tendencia.

Con el tema de reggae Love Joys de Stranger, el actor musicalizó este video donde compartió imágenes, captadas desde su camioneta, de los fanáticos que hacían guardia afuera de la corte para mostrarle su apoyo incondicional. Sincero, el actor les escribió: “A todos mis más preciados, leales e inquebrantables seguidores. Hemos estado juntos en todas partes, lo hemos visto todo juntos. Hemos recorrido juntos el mismo camino. Hemos hecho lo correcto juntos, todo porque nos importaba. Y ahora seguiremos adelante juntos. Son, como siempre, mis jefes, y una vez más no tengo más, no tengo forma de darles las gracias más que diciendo gracias. Así que, gracias. Mi amor y respeto”.

Luego de 9 horas de su debut en Tik Tok, Johnny ha alzando ya los más de 6.2 millones de seguidores y ha generado más de 184 mil comentarios que llaman la atención por venir de su comunidad latina de fanáticos quienes durante el juicio, fueron los encargados de mantener informados a los cibernautas de cómo iba el proceso legal de Johnny contra su exesposa Amber Heard quien fue declarada culpable de difamación en contra del actor por el artículo que publicó, en 2015, en el diario Washington Post, donde sin mencionar el nombre de su exesposo, se dijo sobreviviendo de violencia doméstica durante el matrimonio con Johnny a quien acusó de ser un hombre sumamente violento, señalamientos que la defensa del Depp logró desestimar ante el juez y el jurado que terminó por darle la razón al actor.

Johnny también ganó el juicio público

Debido a que este proceso legal fue televisado en tiempo real de principio a fin, pasó a la lista de los juicios más mediáticos de la historia estadounidense, a niveles que nos hizo recordar el que protagonizó, en 1995, por O. J. Simpson. Debido a esta situación, la exposición que alcanzó en redes sociales fue monumental donde, desde el principio la balanza estaba inclinada a Johnny quien, durante el juicio confesó que los señalamientos de su esposo lo afectaron, sobre todo, en su imagen pública, al grado de que perdió importantes contratos y papeles que ya esperaban sus fans, el más doloroso para sus seguidores fue que quedó fuera de Piratas del Caribe saga que con la que ganó fama por su icónica interpretación del Capitán Jack Sparrow.

Para Johnny el hecho de que este juicio fuera televisado fue un factor que jugó a su favor, pues quedaron al descubierto las inconsistencias en el testimonio de su esposa como la acusación que hizo sobre un supuesto episodio violento que el actor habría protagonizado en los años 90, cuando sostenía una relación con la top model Kate Moss. Fue gracias a esta alusión que hizo Amber que la defensa de Johnny pudo llamar al estrado de su exnovia quien desmintió, bajo juramento, que Depp la hubiera atacado en algún momento de la relación, al contrario, contó cómo la auxilió el día que, según Amber dijo que la había golpeado: “Estaba saliendo de la habitación, había habido una tormenta y cuando salí de la habitación me resbalé por las escaleras y me hice daño en la espalda. Grité porque no sabía lo que me había pasado y tenía dolor. Nunca me empujó, ni me ha pateado ni me ha tirado por ninguna escalera”, dijo durante su turno en el estrado Kate, un testimonio que fue crucial para desestimar los dichos de Amber.