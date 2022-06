Como nunca, Danna Paola comparte románticas imágenes con su novio

Después de dar positivo a Covid-19 y pasar la cuarentena juntos, Danna Paola y su novio, Alex Hoyer, reaparecieron en redes más enamorados que nunca. Luego de gritar a los cuatro vientos que sostiene una linda relación con el músico, que comenzó el verano pasado cuando fueron captados juntos disfrutando de una romántica escapada a Ibiza, los cantantes ya no ocultan su amor y como nunca compartieron una linda imagen en sus historias de Instagram. Aunque Danna ya admitió que está muy enamorada de Alex, había preferido mantener su relación al margen de las redes sociales; sin embargo, conforme el noviazgo se afianza, ambos han ido cambiando su actitud en ese sentido y hace unas horas regalaron su primera foto romántica en sus perfiles.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Se trata de una en la que Alex aparece abrazando a Danna en lo que parece un vuelo de avión privado. Aunque no revelaron su destino, la pareja dejó claro que está viviendo un gran momento. De hecho, Danna también compartió una historia en la que aparece bromeando con su novio, la cantante únicamente se limitó a etiquetar a su galán junto a un corazón en llamas, un emoji. Además de estas imágenes, ambos compartieron su nominación a los MTV Miaw 2022 donde competirán en la categoría de Pareja en llamas, para musicalizar este post ambos usaron el tema Dementes, que recientemente lanzó Alex Hoyer quien comenzó su carrera en la música durante su participación en La Voz México, en 2014, donde formó parte del equipo de Ricky Martín.

VER GALERÍA

Aunque al principio de la relación, Danna pidió respeto a la prensa, sobre todo porque se estaban conociendo: “Bueno, no es mi novio, déjenme ver qué pasa, ¿no? La vida te presenta personas y para mí Alex, de verdad, que lo admiro muchísimo, es un gran chico, y nos conocemos desde hace un montón (…) la estamos pasando bien”, comentó la cantante el año pasado en entrevista con Ventaneando, luego de que sus fotos con Alex en Ibiza acapararon los titulares, tanto en México, como en España, donde la actriz ganó fama por su participación en la serie de Netflix, Élite. En aquella conversación, Danna dejó claro que cuando pasara un acontecimiento importante en su vida, en el terreno del amor, lo compartiría con la prensa y con los fans: “Cuando ya me vean que me voy a casar, ya les diré, pero mientras, relax, yo prefiero mantener mi vida privada y las cosas para mí, pero es un gran niño, súper talentoso”, explicó.

Ya no ocultan su amor

Tuvo que pasar un año para que Danna y Alex se animaran a confirmar lo evidente: están enamorados y felices. Fue a principio de abril, durante la premier del musical Charlie y la Fábrica de Chocolates, la actriz habló de su relación con el músico: “No tengo nada que ocultar, soy una persona que cada vez soy más real, más allegada a mí, por supuesto que cuido mi vida personal, por tener un lado privado, ¿no?”, declaró a las cámaras de Hoy. Sobre por qué no había hablado de su noviazgo dijo: “Justo en estos días, porque sé que van a llegar al tema, con lo de Alex, por ejemplo, al final para mí es una persona que admiro, respeto y quiero que tengamos nuestras vidas laborales separadas y juntas a la vez, pero yo quiero respetar y que todo el mundo respete su proyecto y que también respeten el mío y nos respetemos mutuamente”, explicó.

VER GALERÍA

La cantante continuó explicando por qué no tienen ánimos de seguir escondido su relación: “Es la primera vez que voy a hablar y de verdad se los digo, para mí es algo súper privado, mantenerlo para nosotros es decisión, no es un secreto, porque obviamente no es un secreto, pero creo que ya no tengo 15 años para negar relaciones, al contrario, me enorgullece, la verdad mucho estar al lado de una persona que admiro mucho y que me admira y que crecemos todos los días y nos apoyamos”, dijo. En esa entrevista expresó sus ganas de mostrarse en público con su novio: “La elección de privacidad es nuestra, porque allá afuera hay muchas especulaciones y la gente es muy hiriente, entonces, no es el momento para hacerlo público hacia las cámaras”, dijo.