Con un emotivo mensaje, Irán Castillo se despide de su perro

Si algo es importante para Irán Castillo es mantener la cercanía con sus fanáticos, a quienes disfruta compartir detalles de su día a día, sobre todo durante este periodo, a poco tiempo de cumplir cuatro meses del nacimiento de su bebé, Demián. Lo cierto es que de vez en cuando, la actriz también suele abordar algunos temas sensibles, como ocurre en esta ocasión tras la lamentable partida de su adorado perro, el cual llevaba por nombre Can can, y al que le ha dedicado un emotivo mensaje. De esta manera, la protagonista de telenovelas destacó la importancia de las mascotas en la vida de los seres humanos, por lo que, desde su propia experiencia, se expresó para recordar así a su fiel compañero.

A través de sus redes sociales, Irán dedicó unas palabras a su perro haciendo una importante reflexión que le mereció todo el apoyo de sus seguidores, siempre pendientes de lo que ocurre en su entorno familiar. “¡Cuánta maestría nos comparten los caninos! Puro amor incondicional, sin importar si los regañaste, los ignoraste, si les pusiste atención, ellos siguen moviéndote la colita con tanto amor…”, escribió la intérprete de melodramas en las primeras líneas de su publicación, la cual recibió varios “me gusta” así como cometarios de quienes, al igual que ella, han tenido una conexión especial con sus mascotas.

Para hacer de esta despedida la más entrañable, Irán mostró la urna de porcelana en forma de casita para perro, en la cual se puede leer el nombre Can can. Además, ella colocó algunos pétalos de rosas rojas y una corona de hojas, en lo que sería un pequeño altar. “Sin juzgarte si estás enojado o no estás en la mejor actitud te siguen amando y se emocionan de verte, inclusive si acaban de verte hace unos minutos. Si estás triste te acompañan en tu emoción y te abrazan con su presencia, ¡tanto qué aprenderles!”, dijo la actriz, quien finalmente reiteró el infinito cariño que tiene por su perro. “¡Gracias Cancanete por existir. Sé que sigues existiendo de otra forma y seguirás enseñándome el amor incondicional. Te amo”, dijo.

La reacción de sus seguidores fue inmediata, que Irán se tomó un tiempo para responder a algunos de los comentarios en los que no solo agradeció por el apoyo recibido, sino que también dejó ver un poco de la tristeza que la invade. Pero más allá de todo, reconoció lo importante que es contar con la compañía de una mascota, poniendo en alto el cariño que los animales suelen tener por los seres humanos. “Así es, ¡los verdaderos gurús del amor!”, respondió a un comentario en el que uno de los usuarios se refería al cariño de los perros como al “amor más puro que existe”, según se puede leer.

De vuelta a los escenarios

Mientras tanto, Irán Castillo se enfoca en sus proyectos, tras su vuelta al trabajo luego de unos meses desde el nacimiento de su bebé, a quien procreó junto a su prometido, Pepe Ramos. De hecho, la intérprete ya se encuentra participando en la puesta en escena de Fiebre de Sábado por la Noche, por lo que contó cómo ha sido la experiencia de ir retomando sus actividades. “Primero, obviamente vestirse, maquillarse, ir pensando en el personaje que voy a hacer, como irme poniendo a Stephanie Mangano encima y vocalizar. El reto al principio de los ensayos fue como híjole, vengo toda abotagada de que apenas tuve a mi bebé y a bailarle. También entré con muchas ganas y mucha voluntad, porque le dije a Gerry: ‘Yo quiero bailar, no me vayas a quitar que no baile’”, confesó en entrevista para el programa televisivo De Primera Mano.

