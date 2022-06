Galilea Montijo y la cariñosa felicitación de cumpleaños de Paola Carus, expareja de su marido

Hace 10 años, cuando Galilea Montijo comenzó a escribir su historia de amor junto a Fernando Reina, papá de su hijo Mateo también conoció a la que hasta el día de hoy es una de sus mejores amigas, Paola Carus, mamá de Claudio y Alexis, hijos mayores de Reina con quien tiene una excelente relación. Desde que la conductora de Hoy conoció a la mamá de los hijos de su esposo, el click fue inmediato, ahora, Paola es una de las más cercanas en la vida de Galilea quien, este domingo, durante la celebración de su cumpleaños número 49 recibió la cariñosa felicitación de Paola quien, en 2020, incluso la sorprendió con una fiesta sorpresa en Acapulco, ciudad en la que reside.

Como hizo con todas las felicitaciones que le hicieron llegar su familia, amigos y fans en redes sociales, Montijo compartió en sus historias el mensaje que le envió Paola Carus quien, con una imagen de una de sus tantas fiestas familiares, le escribió: “Happy Birthday Jaimita, que sigamos festejando siempre como nos gusta”. En la imagen, captada durante un festejo de Año Nuevo, aparecen Paola y Galilea al lado de Claudio y Alexis, a quienes la conductora considera sus hijos. En varias ocasiones, la presentadora ha dejado claro que, para ella, los hermanos mayores de Mateo son sus hijos, una situación que es recíproca con Paola quien también trata como propio al pequeño hermano de sus hijos.

Hace unos años, durante un espacio en el programa Hoy, Gailea Montijo explicó cómo es que se dio esta linda relación con Paola Carus quien, es tan cercana a la presentadora que, durante la pandemia, participó en varias cápsulas que grabó desde casa para el matutino: “Es una cuestión de educación y bienestar de toda la familia. Habrá quien lo vea moderno, habrá quienes no estén de acuerdo, pero yo por el bien de mi familia, de mis hijos, porque los hijos de mi marido son mis hijos, son mi familia. Su exmujer, de verdad, la adoro, es mi amiga, no sabes cómo me ayuda con Mateo”, explicó Galilea sobre su estrecha relación con Carus.

La sorpresa de Paola a Gailea

Hace dos años pasado echando mano de que Paola y su pareja sentimental, Felipe, son expertos en organizar fiestas, realizaron una muy íntima para celebrar los 47 años de la conductora. En aquella ocasión, fue Paola la encargada de grabar parte de la cápsula que se transmitió en el matutino: “Mateo, ¿qué le vamos a preparar a tu mami? Te veo nervioso”, se escucha a Paola preguntarle al hijo de la conductora quien respondió: “Una fiesta sorpresa y ella cree que le vamos a preparar paletas y galletas”. En aquella ocasión, Galilea no pudo evitar su sorpresa al descubrir la sorpresa que con mucha dedicación realizó la ex de su esposo para ella: “¡Pao te quedó increíble!”, comentó divertida.

Impactada por cómo Paola y su pareja transformaron el espacio de la alberca en la casa que Galilea y su marido poseen en Acapulco, Guerrero, Carus comentó: “Estuvimos Felipe y yo echándole ganas para que quedara muy padre, aunque fuera muy chiquito”. Agradecida por el detalle, Montijo la abrazó y explicó porque no estaban guardando la sana distancia que, al principio de la pandemia se recomendaba para evitar contagios: “Pao gracias, ¿Por qué nos abrazamos?, porque somos como familia, vivimos en el mismo lugar, su sana distancia aquí no existe, porque somos familia”, dijo en aquella ocasión Galilea quien, este año, también eligió Acapulco como destino para celebrar un año más de vida.