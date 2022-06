¡Es un hecho! Aracely Arámbula regresa a las telenovelas

Con el respaldo de sus fans, Aracely Arámbula hizo realidad el sueño de convertirse en actriz al debutar en la pantalla chica en la década de los 90. Desde ese entonces, dio muestra de que su talento la llevaría muy lejos al convertirse en la protagonista de varias de las producciones más exitosas de Televisa, como lo fue Soñadoras, Abrázame Muy Fuerte y más tarde, en 2009, Corazón Salvaje, siendo este el cierre de una etapa en los melodramas. A partir de ese entonces, se dedicó a grabar series y a participar en otros proyectos, tanto musicales como en teatro, por lo que su público constantemente se preguntaba si algún día la verían volver al género que la vio nacer como estrella. Finalmente, todo parece indicar que la intérprete ha retomado su trabajo en las telenovelas, esta vez en una nueva versión del clásico La Madrastra, y del que incluso ya se han filtrado algunas imágenes.

Fue en el programa televisivo Ventaneando en donde se compartieron las primeras imágenes de las grabaciones de esta historia, la cual se dice protagonizará junto al actor Andrés Palacios. Todavía no hay mucha información al respecto, aunque se comenta que esta producción corre a cargo de Carmen Armendáriz para TelevisaUnivision. En el fragmento de escena transmitido en el programa de espectáculos, se observa a los actores realizar una romántica interpretación, dándose un apasionado beso frente a las cámaras. Este detalle hizo evidente la gran química que existe entre ambos, por lo que se espera que el regreso de Aracely a este género le reditúe un éxito más, como ha sido durante estos años gracias a las producciones en las que ha participado.

Es tal la emoción que invade a Arámbula, que incluso semanas atrás habló con apertura de esta nueva aventura en la pantalla chica, celebrando su regreso a Televisa tras 13 años de haber emprendido el vuelo para colaborar con otras empresas. “Estaba en una gira de teatro en Chicago cuando me llamaron para este proyecto. Esta historia me la había ofrecido Salvador Mejía hace mucho tiempo y siempre me decía: ‘Tú tienes que ser la madrastra dentro de algunos años’, y se cumplió…”, reveló durante una entrevista concedida a la portada digital de la revista ERES, en la que dijo estar feliz de volver a la televisión abierta.

El personaje de Aracely

Esta vez, Aracely dará vida a María, una mujer que hace hasta lo imposible por recuperar a sus hijos, tras cumplir una condena de 20 años en la cárcel por un asesinato que no cometió. Eso la impulsa a demostrar su inocencia y dar con el verdadero autor del crimen. “Me gusta mucho esta historia, aunque la protagonista sufre bastante por una injusticia. Es un papel fuerte que le quiero dedicar a las mujeres que las han separado de sus hijos o que están presas, también a todo México porque estoy de vuelta para mi país en televisión abierta. Es un gran personaje que interpretaron maravillosamente mis queridas Angélica Aragón y Victoria Ruffo…”, dijo.

Aracely reconoce que gracias a su trabajo en los melodramas puede tener claro lo que prefiere a la hora de la filmación, pues asegura que en el pasado realizar escenas en donde tenía que llorar influía de cierta manera en su estado de ánimo, por lo que se decantó por la comedia. Lo cierto es que La Madrastra representa un nuevo reto para ella, por lo que lo asume con gran entusiasmo. “Esta telenovela ya sé que va a tratar de un melodrama hermoso y un gran dramón, así que estoy concentrada y preparada para hacerlo con todo mi corazón… También me encanta que pueda estar nuevamente en el Canal 2, en donde empecé mi carrera…”, afirmó a ERES.

