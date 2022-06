Pati Chapoy da detalles de la hospitalización de Pedrito Sola

Además de Pati Chapoy el único conductor que ha estado durante los 27 años que lleva al aire la emisión es Pedro Sola quien se ha ganado el afecto de toda la audiencia del programa que esta tarde mostró su preocupación, luego de que trascendió la noticia de que había sido hospitalizado. Para dar certidumbre a su público, esta tarde, la titular del programa comenzó dando detalles del estado de salud de su colaborador de quien, no solamente habló, también se enlazó con él para mostrar que el conductor ya se encuentra en casa recuperándose del procedimiento médico al que se sometió durante su estancia en el nosocomio: “En un momento vamos a tener en la pantalla a Pedro Sola para que nos platique sobre qué fue lo que ocurrió, por qué fue a dar al hospital y todos los pormenores de este asunto”, comentó al inicio de la emisión.

Más adelante, fue la propia Pati quien contó por qué ingresó su colaborador al hospital: “Esta mañana Pedro Sola fue hospitalizado e intervenido. Obviamente estuvimos en contacto con él todo el tiempo y gracias a su autorización subimos esta imagen cuando recién sale de la sala de operación y pudimos constatar de que estaba bien. Él autorizó que subiéramos estas fotos, por una razón muy simple, porque tenemos 27 años de compartir con el público lo que nos sucede, no nada más a nivel profesional, sino también personal”, dijo Pati sobre las imágenes en las que se ve al conductor en el hospital y con las que sus fans lo convirtieron en trending topic.

Debido a que no se había dado mucha explicación sobre las imágenes de Pedrito en el hospital, causaron gran revuelo en redes sociales, por esta razón, Pati pidió que fuera el propio conductor quien explicara qué fue lo que ocurrió: “Pero, ¿Qué fue lo que le sucedió a Pedro Sola? Lo tenemos en este momento vía Zoom”, dijo Chapoy para luego enlazarse con el presentador quien, desde su casa, habló con sus compañeros de trabajo: “Me fui al hospital porque hoy me realizaron una operación de cataratas. Ahora tengo otro problema, al final de cuentas, como todavía no se me cierra la pupila, porque ya ves que te la dilatan, entonces, no veo bien, veo como mucha luz y luego dentro de 8 días me operarán la otra catarata”, agregó.

Pedrito contó que su visita al nosocomio fue sólo por unas horas: “Llegué al hospital 7:30, al área de operaciones ambulatorias, ahí rápidamente me pusieron suero, me quitaron toda la ropa, llené una serie de autorizaciones y de ahí me llevaron de inmediato a la sala de operaciones, era una algarabía, de repente te van preparando, no te dicen ni agua va. Cuando y me di cuenta, estaba yendo hacia mi cuarto con la boca muy seca y un poco mareado. Esas fotos que les mandamos son fotos de cuando me acababan de meter a la cama, estaba yo como adormilado, porque ya se me estaba pasando la anestesia”, recordó.

Agradecido con sus fans

Demostrando que es uno de los integrantes de Ventaneando más querido y popular, luego de que Ventaneando compartió sus fotos en el hospital, el nombre de Pedrito Sola se colocó entre las tendencias nacionales más destacadas de este viernes, una noticia que sorprendió al propio conductor: “¡Qué maravilla que conmocioné a México!”, dijo en tono de broma cuando se le contaron de la preocupación que sus fans expresaron en redes. Por último, agradeció a todos sus fans que le escribieron para saber cómo estaba: “Me siento muy bien, gracias por comunicarse conmigo y la gente se ha volcado en el Twitter. ¡Gracias!”, comentó al final del enlace.