El cariñoso mensaje de Andrea Legarreta a Galilea Montijo: ‘Qué lindo compartir la vida contigo’

Este domingo, 5 de junio, Galilea Montijo celebrará su cumpleaños número 49, una fecha que la producción de Hoy no dejó pasar desapercibida y decidió que este viernes la conductora disfrutaría de un programa especial lleno de sorpresas para ella. Esta mañana, la tapatía se dejó consentir por sus compañeros conductores quienes la acompañaron a soplar las velitas del estiloso pastel con el que sopló las velitas de su pastel en este festejo adelantado. Rodeada de su familia en la televisión, Galilea agradeció las muestras de cariño en el foro y más tarde, las que le hicieron llegar a través de redes sociales donde Andrea Legarreta le dedicó un sentido mensaje en el que dejó ver el gran cariño que se tienen.

Después de más de 14 años trabajando juntas, Andrea Legarreta y Galilea Montijo han creado una relación de hermandad que se ha ido consolidando con los años. Aunque algunas ocasiones han intentado crear una rivalidad entre ellas, lo cierto es que las conductoras se llevan de maravilla, para muestra el cariñoso mensaje que la esposa de Erik Rubín le dedicó a la cumpleañera con quien posó en una linda imagen que compartió en su feed de Instagram: “Celebro tu vida hoy y siempre. Dios te llene de bendiciones siempre mamacita. Qué lindo compartir la vida contigo mi Galilea. ¡Te amo! Siempre contigo”, le escribió Andrea a Galilea quien respondió con un: “Mi Bebabets ¡Te amo!”.

Además del mensaje que publicó en redes, durante el programa de esta mañana, Andrea también le dirigió unas palabras a la cumpleañera en el momento en el que la producción la sorprendió con un pastel: “No hay palabras suficientes, te podemos demostrar cuánto te amamos, que eso es lo más importante, porque las palabras se las lleva el viento, pero los recuerdos y el amor ahí se quedan para siempre, todo lo vivido. Mereces todo lo bonito mi Gali”, le dijo Legarreta. Sonriente y mientras la tomaba de la mano, Galilea le agradeció: “Te amo, gracias por eso”, dijo.

Siguiendo los pasos de Andrea Legarreta, Andy Escalona también utilizó su cuenta esta red social para dedicarle un mensaje a Galilea con quien, se volvió muy cercana tras el sensible fallecimiento de su mamá, la productora Magda Rodríguez, con quien Montijo tenía una excelente relación, no sólo laboral, sino de amistad: “El amor se construye, veces las cosas no son fáciles, pero existen personas como Galilea Montijo que siempre están. ¡Gracias, gracias, gracias por tu amor, por tu ejemplo, porque siempre se cuenta contigo! Larga vida mi Gali, que papá Dios te siga dando más y compartiendo tu luz. Te amo”, posteó Andy como descripción de un álbum con la cumpleañera.

Un año muy especial

Conmovida por las muestras de cariño por parte de sus compañeros y la producción, Galilea compartió un mensaje con el público en el resaltó que este cumpleaños será una fecha muy especial: “No tiene idea lo agradecida que he estado últimamente. Ya casi a la mitad de mi vida, las cosas que uno nunca deja de aprender. Lo más importante me queda claro que la vida te puede revolcar muchas veces, dar muchas vueltas, cuando crees que has aprendido todo y es cuando la vida te da de sentones, pero es ahí donde uno se da cuenta que lo más importante, es la salud, el amor de la gente que rodea, tu familia, mis hijos y después de eso, los amigos, las risas, los tequilas, las fiestas y los recuerdos. Después de eso, que el mundo ruedo, ¿apoco no? Hay que ser felices y agradecidos día a día”, comentó la tapatía quien, en las últimas horas ha estado compartiendo varias imágenes de su festejo en Hoy.