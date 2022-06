Shannon de Lima sobre su relación con Alex Speitzer: ‘Lo quiero muchísimo y estoy contenta’

Más feliz que nunca, Shannon de Lima acaparó miradas durante su asistencia a un desfile de modas en Miami donde, la prensa se mostró curiosa sobre su relación con el galán mexicano, Alejandro Speitzer, con quien sostiene un noviazgo que hicieron pública el pasado 1 de mayo durante la entrega de los Premios Platino, evento que utilizaron para debutar como pareja sobre una alfombra roja. Aunque prefiere ser reservada en los detalles de su vida privada que comparte con la prensa, la modelo aceptó que su relación con el protagonista de Alguien tiene que morir, la tiene muy feliz: “El amor pone a uno bonito, el glow te lo saca”, admitió cuando el reportero de El Gordo y la Flaca resaltó su belleza.

Aunque en el pasado no había querido hablar públicamente de su relación con el mexicano, en esta ocasión, aprovechó las cámaras para reconocer que está enamorada: “Estoy muy tranquila, la verdad, estoy en un momento en el que estoy en paz, no comento mucho mi vida personal, ya lo saben, pero sabe saben que lo quiero muchísimo y estoy contenta, es todo lo que les voy a decir”, explicó. Apenas, la semana pasada, Alejandro Speitzer mostró algunos detalles en Instagram de la visita que Shannon le hizo a la Ciudad de México donde, entre otras cosas, la venezolana acudió a uno de los tradicionales mercados de la capital, donde la vimos recorrerlo en compañía de la mamá de su novio y del actor quienes las grabó mientras caminaban entre los puestos.

A su regreso a Miami, Shannon también fue cuestionada sobre la posibilidad de llegar por segunda ocasión al altar, esta vez con Speitzer, sin pensar mucho en el futuro, dijo: “No, pero imagínate, eso es algo muy personal, no sé, uno nunca sabe”, comentó. La venezolana dejó claro que, de recibir un anillo por parte de su novio, lo aceptaría gustosa, pero, por el momento, disfruta del momento: “No sé, no lo pienso, si pasa, pasa, estoy tranquila, ya me casé una vez y estoy tranquila, estoy en paz”, comentó la modelo quien está disfrutando al máximo su noviazgo con el mexicano con quien, ha estado viviendo una relación a distancia, ya que ella radica en Estados Unidos y él tiene una apretada agenda de trabajo alrededor del mundo.

Coincidió con su exesposo

Durante el desfile en Miami al que acudió también estuvo presente Marc Anthony quien recientemente se comprometió con la modelo Nadia Ferreira. Sobre el compromiso de su exesposo, la modelo dijo: “Mira yo a Marc lo adoro y le deseo por siempre lo mejor, de hecho, somos súper amigos, si él está feliz, yo voy a estar feliz, toda mi familia va a estar feliz, lo adoro y le deseo lo mejor de corazón”, comentó. Shannon fue más allá y hasta aseguró que asistiría gustosa a la boda del cantante si es que fuera convocada a ella: “Si me invitan yo voy, canto, bailo, hago show, sí claro”, dijo divertida.

Cuando el reportero le preguntó si ya había podido comentar con su exesposo la noticia de su nuevo compromiso, la modelo dijo: “Siempre hablo con Marc, somo buenos amigos, es parte de mi familia, lo quiero de verdad con corazón”. Shannon también tuvo halagos para la prometida del cantante a quien dijo, conocería en este desfile sobre la pasarela: “Por primera vez (la veré), es una muñeca, bellísima”, admitió. Por último, deseó lo mejor a la pareja: “Que sean felices, pero eso ya es cuestión de ellos, ya no es mi vida personal”, puntualizó.