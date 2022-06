Camilo cancela su presentación en la Ciudad de México tras dar positivo a Covid-19

A sólo unas horas de que Camilo llegara a la Ciudad de México con su gira De adentro pa’ fuera, el cantante se vio obligado a cancelar diche presentación, tras dar positivo a Covid-19. A través de su cuenta de Instagram compartió un video clip en el que dio a conocer que, luego de presentar algunos malestares, él y su equipo de trabajo se realizaron pruebas para el virus que resultaron positivas. Hace unos días, Camilo dio a conocer que en este tour estaría acompañado de su esposa Evaluna y su pequeña hija Índigo de quienes no habló en su clip; sin embargo, su suegro, Ricardo Montaner, dejó entrever en un comentario que su hija y su nieta, también podrían haberse contagiado: “Los amo. Dios en control, aquí los papás los esperamos a los tres @Evaluna #Indigo”, escribió el cantautor.

En el clip, que grabó en el Hotel en el que se hospeda a su paso por la capital del país, Camilo dijo: “¡Qué pasa Tribu de la Ciudad de México, los amo! Les mando un abrazo gigante. Quiero contarles algo algunas personas de mi equipo empezamos a sentirnos más o menos, un poquito de malestar, un poquito de dolor de garganta y resulta que nos hicimos una prueba, un test, hoy y, incluyéndome a mí, algunas personas del equipo testeamos positivo para Covid, justo hoy. Obviamente por temas de Covid me da muchísima tristeza tener que posponer el concierto de hoy en la Arena Ciudad de México, es algo que me llenaba de ilusión, pero sabemos que lo primero y más importante es la salud, así que, a cuidar eso”.

En otra parte de este video, Camilo adelantó que en breve se reprogramaría esta fecha: “Inmediatamente después de eso (cuidar la salud) es honrar ese encuentro que nos hemos venido soñando ustedes y yo, en el Arena Ciudad de México, a lo largo del día de hoy o mañana, estaremos contándole cuál será esa nueva fecha para encontrarnos. Los amo, estamos todos bien, no se preocupen que estamos todos muy bien, aquí nos quedaremos hasta testear negativo y poder salir, les mando un abrazo, los amo mucho”, comentó en la parte final de ese video que ya comentó su cuñado Ricky Montaner: “Los amamos. Sabemos las ganas tan enormes que tenían de hacer ese show hoy. Igual se que cuando se haga va a ser histórico”.

Además del video, en la descripción de su feed, el cantante escribió: “Tribu de México. Me da mucha tristeza anunciar que tengo que posponer mi concierto de hoy en el Arena CDMX, porque algunas personas de mi equipo y yo, acabamos de dar positivo para COVID. Estaremos anunciando la nueva fecha lo más pronto posible. Nos duele mucho, pero la salud de ustedes y nosotros es lo más importante. Agradezco de corazón el esfuerzo que todos ustedes han hecho para estar, esta noche con nosotros. Les prometo que nos veremos pronto y viviremos un show inolvidable”. Tal como lo prometió, más tarde, dio a conocer la fecha en la que se realizará este concierto: “Gracias Tribu cuento los días para nuestro encuentro 07 septiembre”, posteó en sus historias.

Un tour familiar

Hace unos días, durante una entrevista con el programa Hoy día, Camilo confesó que en este tour musical estaría acompañado de su esposa y de su pequeña hija, una idea que lo tenía muy emocionado: "Maleta, no la montamos, pañales, un montón de pañales, pañitos y nos fuimos", comentó sobre este viaje. En esta entrevista, el cantante reconoció que no quiere perderse ni un segundo con su esposa y su bebé: “Sí me pasa eso que quiero estar todo el día pegado a Índigo y a Evaluna, salir de casa un ratito es ya todo un asunto de despedida, se acostumbra uno a estar muy cerquita y yo soy de los que cree que con la gente que uno ama debe estar pegao”, explicó el cantante.