Ximena Navarrete le dedica un lindo mensaje a su hija: 'Lo mejor de mi vida eres tú'

El próximo 6 de junio, Ximena, la pequeña hija de Ximena Navarrete y Juan Carlos Valladares celebrará seis meses de vida, y verla crecer es, sin duda, lo más especial que le puede pasar a la ex Miss Universo quien, a través de Instagram, le dedicó un lindo mensaje a su bebé. Tal como se lo confesó a las participantes este año de Mexicana Universal, durante su sorpresiva visita a la concentración, la maternidad es el rol más importante que ha desempeñado, aunque no ha querido dejar de lado su vida como figura pública y ha podido compaginar a la perfección su rol como madre con colaboraciones especiales como la que realizó en la última edición de este certamen de belleza que condujo con Andrea Meza.

Después de hacer historia al lado de Andrea Meza y Lupita Jones en la final de Mexicana Universal, Ximena Navarrete ha estado enfocada en su pequeña Ximena quien, en unos días cumplirá un mes más de vida. Encantada con lo mucho que ha cambiado su bebé, hace unas horas, la tapatía le dedicó un sentido mensaje a su bebé con quien posó en un álbum de fotos de una improvisada sesión de madre e hija: “Mi bebita… Lo mejor de mi vida eres tú. Cada día más platicadora, gritona y sonriente. Abrazos con mamá”, escribió la ex Miss Universo como descripción de una imagen en la que se le ve cargando a su bebé, mientras la niña tiernamente la abraza.

Como cada mes, desde que nació Ximena, hace unos días, Navarrete compartió un álbum titulado: “Lo mejor de mayo 2022”, en el que compartió las mejores fotos de su bebé en los últimos 30 días. En este mes, vimos a la niña muy divertida al lado de su abuelo materno y también disfrutando al lado de sus primitos. Una de las nuevas etapas que está experimentando la bebé es el complementar su alimentación, hasta ahora exclusiva en lactancia, con sus primeras papillas, una situación que tiene muy emocionada a Ximena Navarrete pues está descubriendo que su bebé se está adaptando muy bien al cambio y ha aceptado las primeras verduras que ha estado probando.

Ximena le abre su corazón a Andrea Meza

Hace unas semanas, Andrea Meza y Ximena Navarrete compartieron su primer encuentro en Miami, una cita que estableciendo para que la chihuahuense entrevistara a la tapatía para el programa En casa con Telemundo, donde habló del gran momento que está viviendo con su bebé: “Estoy vuelta loca, feliz, enamorada. Yo siempre tuve claro que quería tener mi familia y tener hijos, fue un poco complicado el proceso de llegar a la bebé, pero gracias a Dios hoy la tengo en mis brazos”, comentó Ximena. La ex Miss Universo también habló de la dolorosa pérdida de su primer hijo: “Yo perdí un bebé antes de tener a Jimena y la verdad fue una pérdida muy dolorosa, porque cuando tú te embarazas no piensas en que algo va a estar mal. El darnos cuenta que no iba a nacer el bebé, era niño, sí fue algo muy duro de vivir, se queda ahí como una espinita en el corazón de decir. Me hubiera encantado que estuviera aquí”.

Durante esta conversación, Ximena también habló de la posibilidad de escribirle nuevamente a la cigüeña: “Es una decisión que tenemos que plantearnos bien y tomar acción pronto, porque sí me gustaría que tuviera un hermanito o hermanita Ximena, niña o niño, lo que sea”. Tras atravesar un largo proceso para poder quedar embarazada de Ximena, la tapatía aprovechó esta charla para aconsejar a las mujeres que, como ella, siempre han soñado con ser mamás: “Si tú sabes que quieres ser mamá y tienes 20 años, 22, 25, los que tengas, que te cheques, que estés segura de cómo estás, ir con un ginecólogo, hacerte las pruebas que te tienes que hacer, porque muchas veces dices: ‘Ya cuando me case, cuando ya decida que quiero tener hijo’, es cuando empiezas y yo creo que es mejor cuando ya sabes que quieres ser mamá, ve chécate”, explicó.