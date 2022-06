Más sincera que nunca, Galilea Montijo confiesa: 'Soy como la mamá de mi mamá'

Cuando Galilea Montijo aceptó formar parte de Netas Divinas sabía que era el momento de abrir su corazón y compartir con sus seguidores episodios de su vida de los que no suele hablar públicamente. Siguiendo el estilo transparente del programa, la presentadora se sinceró sobre la estrecha relación que tiene con su mamá, doña Rebeca Torre a quien le expresó su admiración por ser una de las tantas mujeres que tiene que salir de casa a trabajar para sostener a sus familias. Como nunca, Galilea habló de cómo esta situación la llevó, de alguna manera, a convertirse, de alguna manera, en la mamá de su casa.

Durante una sincera charla que sostuvo con sus compañeras de emisión, Galilea dijo: “Yo con mi mamá, soy como la mamá de mi mamá, soy la hija más grande, a ella le tocó irse a trabajar, a mí me tocó ser la mamá, mi abuela ser mi mamá. A mi mamá le tocó trabajar, pobre”, comentó visiblemente conmovida. A pesar de que la situación no fue fácil, Galilea quiso enaltecer la valentía de su mamá de quien aprendió el valor del trabajo: “Si me preguntan, ¿a quién te pareces?, pues a mi mamá, yo la admiro mucho, porque es una mamá como muchas, trabajadora”, comentó.

Tras esta revelación, Natalia Téllez se dirigió a Galilea con quien conectó muy bien cuando trabajaron juntas por una cuestión que cree las conecta: “Cuando yo estaba en el programa Hoy, siento que la llevábamos bastante bien. Yo sentí en ti, esto que yo de repente siento, cuando dicen: ‘Galilea es a toda madre es como un güey’, como que tenemos ese humor de vatillo y siento que es como una costurita ahí. Yo decía: ‘A lo mejor ella tiene esa costurita”. Sobre lo dicho por Natalia, Galilea dijo: “Yo trabajo desde los 14 años, me tocó sacar adelante a la familia, pero me siento muy orgullosa por eso, no me quejo de nada, al contrario, pero sí, somos como vatos”, agregó entre risas.

En este programa, la presentadora también se topó un momento para enviarle un mensaje a la Galilea de hace 10 años: “A mi Galilea de hace 10 años le diría: ‘No tengas miedo de nada’. Siempre me lo he dicho, siempre he sido muy dura conmigo me ha costado mucho apapacharme, esta parte de decir eres buena en lo que has hecho, bueno, malo, bonito feo, les guste o no les guste, a mí me ha costado. Siempre le he dicho a esa, mi Galileita: 'No pasa nada, aunque pase, no pasa nada, todo está bien', estoy respirando. Tengo gente que amo, tengo gente que me ama y sí la he pasado mal últimamente. Por eso Diosito me mandó aquí”, dijo haciendo referencia a su ingreso al programa.

Su mamá, su prioridad

Desde que Galilea comenzó a ganar fama y éxito en televisión se encargó de que a su familia, en Guadalajara, en especial a su mamá, no le faltara nada y así lo ha hecho hasta ahora, aunque siempre ha preferido proteger a los suyos manteniéndolos alejados del ojo público. Sin embargo, en ocasiones ha tenido que compartir con sus seguidores noticias de su vida personal, como ocurrió el pasado 6 de agosto de 2021 cuando en Hoy dio a conocer que su papá, Gustavo Montijo Talamates había fallecido víctima de Covid. En aquella ocasión, entre lágrimas, la conductora reiteró que su mamá continuaría siendo su prioridad: “Dios y la vida me ha dado la oportunidad de ver por ambos y ahora que mi papá se fue, me toca seguir viendo por mi mamá, como lo hice desde el primer día que empecé a trabajar”, dijo visiblemente conmovida.