Tras confirmar su divorcio, Grettell Valdez confiesa que sí se volvería a casar: ‘Yo soy pro amor’

Después de muchos meses sin hablar de su matrimonio con Leo Clerc quien, tras ser acusado de fraude atraviesa por un proceso legal en su natal Suiza, Grettell Valdez se confesó con sus seguidores a quienes les contó que, después de un año y medio de no ver al financiero, está legalmente divorciada. Durante una ronda de preguntas y respuestas en Instagram, la actriz admitió que su matrimonio llegó a su fin y que se encuentra muy feliz disfrutando de su soltería. A sólo unos días de esta revelación, volvió a aparecer en redes sociales para reconocer que, de volverse a enamorar, sí le gustaría llegar nuevamente al altar.

Abierta al amor, Grettell, quien se muestra muy cómoda con su nuevo estado civil, contestó a uno de sus seguidores que la cuestionó sobre si se volvería a unir su vida en matrimonio: “Claro que me voy a volver a casar, por supuesto, yo soy pro amor”, dijo convencida. La actriz aseguró que este es un tema del que ha hablado con su círculo más cercano y tiene muy claro que nunca le cerraría la puerta a ser feliz: “Una amiga me habla y me dice: ‘No manches, ahora si ya no te vas a volver a casa’ y yo le respondí: ‘Pero por qué me limitas’”, comentó entre risas la actriz quien, esperó un tiempo para anunciar que estaba legalmente divorciada.

La actriz explicó por qué siempre le dará otra oportunidad al amor: “Sí, yo creo en el amor, por supuesto que sí sucede y pasa que estoy con una persona increíble y me lleva de amor y me pide casarme, por supuesto que me voy a casar”, dijo, Grettell incluso bromeó con el secreto mejor guardado de una novia, el vestido: “Aparte me veo muy bonita vestida de novia, ¿A poco no?”. Se sinceró con sus seguidores y les contó que, tras confirmar su divorcio, los pretendientes le han llovido: “Ahora ya me están saliendo muchas invitaciones, desde que le comenté a todo el mundo que sí estoy divorciada desde hace un rato. Ya tengo muchas invitaciones por todos lados, ¡Qué padre!”.

Durante esta sincera charla con sus seguidores, Grettell comentó que el hombre que la enamoré deberá estar consciente de que ella ya no quiere volver a ser mamá: “No, no los tengo congelados, porque no quiero tener más hijos, pero no, ya no quiero tener hijos y lo decidí hace muchos, muchos años”, explicó. La actriz aprovechó para desmentir que, actualmente, esté saliendo con alguien: “Nada más uno sale de una, cuando ya la quieren meter en 20. No les hagan caso, ustedes me van a ver de la mano con mil personas. Me la vivo viajando, estoy con mis amigos, rodeada. El otro día decía que mi galán era Mauricio que lo conozco de toda la vida. Sola no me van a ver, estoy rodeada de muchos amigos, puro guapo aparte, nada que ver”, dijo.

Su divorcio

Después de más de año y medio de que Leo Clerc tuvo que regresar a Suiza, para enfrentar el proceso legal que se abrió en su contra en Suiza, hace unos días, Grettell reconoció que la distancia terminó por acabar con la relación: “Lo que se ve no se pregunta sí, divorciada, feliz, siempre positiva”, dijo. Fue en julio del 2018 cuando Grettell Valdez y Leo Clerc se comprometieron durante un viaje a Tokio donde Santino, hijo de la actriz, fue el cómplice de su exesposo. En diciembre de ese mismo año, la pareja llegó al altar en una boda de ensueño realizada en Acapulco, Guerrero, dos años después del enlace, Ventaneando dio a conocer el problema legal de Leo quien, en ese momento tuvo que viajar a Suiza a hacerle frente a la justicia. Aunque en un principio la actriz aseguró que la relación continuaba a la distancia, ahora sabemos que finalmente decidieron seguir cada uno por su camino.