Claudia Martín, de luto por el sensible fallecimiento de su abuelita: ‘Seré tu niña por siempre’

En medio de sus vacaciones por Europa, donde ha visitado París, Roma, Alemania, Madrid y Barcelona, entre otros sitios, Claudia Martín, protagonista de Los ricos también lloran recibió la triste noticia del sensible fallecimiento de su abuelita, doña Maruquita, como le decía de cariño. Con gran pesar, esta tarde, la actriz utilizó su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores la triste noticia con un álbum en el que compartió varias imágenes al lado de su abuelita. La actriz, quien hace un par de semanas se despidió de su personaje de Mariana que, en su momento catapultó a la fama mundial a Verónica Castro, también dedicó un sentido mensaje en el que le aseguró a su abuelita, que siempre será su niña.

A manera de homenaje, Claudia publicó varias imágenes de entrañables momentos, a lo largo de su vida, al lado de su abuelita. Desde que era una niña, hasta hace poco que se reunieron: “Siempre me imaginaba este día, en diferentes escenarios y momentos. Hoy llegó el día y no lo vi venir… Hoy recibo la noticia de que ya no estás en este plano, que has decidido descansar en paz. Mi Maruquita hermosa, tan especial que eras (no por ser mi abuela) te ganaste el cariño de toda la gente que no te conoció ahora eres otro angelito para mí y sé que desde donde estás me cuidas y me guías a partir de hoy, por siempre”, escribió la actriz en la primera parte de su mensaje.

Claudia escribió en otra parte del texto que guardará en su memoria su último encuentro: “Naciste en el mes de las flores y te fuiste en su último día. Hoy más que nunca entiendo el significado tan especial que tienen en mi vida. Descansa en paz viejita Maruquita, gracias por esa última semana a tu lado que nos recibiste con tanta alegría y amor en tu casa. Soy y seré tu niña por siempre”, finalizó la actriz. Su post provocó la reacción de varios de sus seguidores, entre ellos, Angelique Boyer quien le escribió: “Abrazo fuerte Clau”. Quien también le mostró su solidaridad fue su novio, el actor Hugo Catalán quien eligió dos emojis de paloma en señal de luto. Por último, en una de sus historias, Claudia escribió al lado de su foto más reciente con su abuelita: “Me harás falta toda la vida”.

Sus merecidas vacaciones por Europa

En las últimas semanas, Claudia Martín se encuentra disfrutando de unas vacaciones, luego de meses de grabaciones en Los ricos también lloran. Hace un par de semanas, la actriz aterrizó en París, su primer destino en este tour europeo en el que tuvo como segunda parada Italia, donde visitó Roma y Florencia. El pasado fin de semana, la actriz arribó a Alemania donde acompañó a una de sus primas a su boda. Después de su compromiso familiar, la actriz viajó a España para encontrarse con un grupo de amigas en Madrid, aprovechando su estancia en La Madre Patria también la vimos en los sitios más icónicos de Barcelona. Tras compartir una imagen en el Parque Güell, Claudia compartió en sus historias que está de vuelta en París desde donde, probablemente regresará a nuestro país.

Tras el final de Los ricos también lloran, Claudia concedió una entrevista a Televisa Espectáculos en la que reconoció lo mucho que la hizo crecer este proyecto, del que se siente muy orgullosa: “Crecí tanto personalmente, como profesionalmente, creo que el ritmo que llevábamos, que era tan intenso hizo que yo tuviera que dar mi 1000%, entregarle todo a Mariana, gracias al público que nos recibió con tanto cariño”, comentó. Además de ser su primer protagónico, esta telenovela arrancó a la par de su relación con Hugo Catalán, de quien está muy enamorado: “Sí también llegó el amor y ahí andamos muy contentos”, comentó en aquella charla.