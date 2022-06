Mónica Noguera y el relato de la dolorosa pérdida que enfrentó en el pasado

Sincera como suele ser, Mónica Noguera abrió su corazón para compartir uno de los episodios de su vida más íntimos. Años atrás, durante su romance con Fher Olvera, vocalista del grupo Maná, ambos tomaron la decisión de formar una familia. Ese camino implicó una serie de cambios, entre ellos que la conductora de televisión se estableciera en Guadalajara junto a su entonces pareja, aunque sin imaginar que esa búsqueda traería consigo algunas consecuencias, como la dura pérdida a la que se enfrentaron en medio de sus planes por convertirse en papás. Con el ímpetu que la caracteriza, la presentadora puso todo de su lado para salir adelante recurriendo a la ayuda profesional, misma que le permitió pasar la página de ese suceso que hoy evoca con toda madurez.

En confidencia, Mónica reveló a Mara Patricia Castañeda cómo fue que surgió en ella el deseo de convertirse en mamá, así como todo el proceso al que se enfrentó. Cabe destacar que esta entrevista fue publicada originalmente en marzo, aunque el tema fue retomado estos días a raíz de un clip que la periodista de espectáculos publicó el 30 de mayo, precisamente con un extracto de esa parte de la plática. “Fher y yo estábamos enamorados, digo: ‘Queremos tener familia. La única opción es, ¿dónde está él? Yo voy donde esté él’. Me voy a Guadalajara y comenzamos con todo el tratamiento de fertilización in vitro… estuvimos más de un año intentando, cuando no es, no es…”, confesó durante la plática, para luego tocar uno de los temas más sensibles en su vida. “Tuvimos una pérdida de gemelos y yo creo que, después de intentar e intentar, ahí la relación se fue de picada…”, contó.

Sin ninguna reserva, Noguera relató parte del proceso al que se enfrentó en sus intentos por tener un bebé, algo que con el paso del tiempo repercutió en su estado emocional, a la par de experimentar cambios en su estado físico debido a la medicación. “Los tratamientos de fertilización son una bomba y son bien agresivos para las mujeres. Yo creo que también entré en un estado en donde no eres tú, con tanta inyección, con tanta hormona, con tanta pastilla para poder ovular y ovular, eso es antinatural…”, contó la conductora, quien tuvo la fortaleza para tomar cartas en el asunto y poner todo en orden en su vida, algo que de manera inevitable presagió un cambio de planes en el aspecto sentimental.

El fin de su relación con Fher

Luego de la pérdida a la que se enfrentó, Mónica, apoyada por Fher, se puso en manos de un especialista, quien le prometió sacarla adelante de la situación anímica en la que se encontraba. Siguiendo al pie de la letra todas las indicaciones, tuvo la suerte de que todo cambiara para ella, pues recuerda que el médico le tomo una foto a su llegada al consultorio, misma que meses después miró con atención notando la diferencia del cambio en su expresión. “Yo estaba ya en una depresión espantosa por las pérdidas, porque no se podía, por tanto medicamento y es ahí cuando también voy a un psiquiatra muy bueno, cubano, que está ahí en Guadalajara que me saca de ese hoyo…”, confesó.

Tras haber perdido a sus gemelos y enfrentar un complejo proceso de tratamientos, Mónica pudo ver la luz, aunque reconoce que tras cruzar esa línea fue inevitable que tanto ella como Fher tomaran una firme decisión, la de separarse de manera definitiva. “Sentía todo gris, todo negro, toda mi relación, horrible. Y empezaron a medicarme nuevamente, que me salvó la vida… Cuando yo me siento ya salvada, es cuando decimos: ‘Cada quien a tomar su camino’…”, recordó la conductora, quien hoy tiene clara su postura sobre la maternidad y se encuentra feliz motivada por sus proyectos profesionales y personales, según ha dejado saber en sus constantes entrevistas.

