Geraldine Bazán y el mensaje a Alejandro Nones en redes sociales

De lo más cercanos y cariñosos, así se han dejado ver Geraldine Bazán y Alejandro Nones estas semanas, en las que por cierto tuvieron la oportunidad de disfrutar unos días por Europa, esta vez como distinguidos invitados a algunas de las galas en torno al Festival de Cine de Cannes. Luego de posar con elegantes looks sobre las alfombras rojas y de regalar románticos momentos ante la lente de los fotógrafos, ambos volaron a París, una parada obligada para ellos previo a su vuelta a México. Por aquel destino, disfrutaron al máximo de los encantos de la Ciudad del Amor, según dejaron ver en las fotografías que los dos revelaron en sus respectivas redes sociales, aunque sin aparecer juntos en las publicaciones. Es tan grato el recuerdo de ese paseo, que el galán de telenovelas recordó uno de sus días por la capital francesa, detalle al que la guapa actriz reaccionó de manera inmediata.

De sus caminatas por el Champ de Mars al pie de la Torre Eiffel, hasta el Arco del Triunfo, Geraldine y Alejandro hicieron de esta escapada algo inolvidable, tanto así que el intérprete de origen venezolano presumió uno de estos momentos. Él publicó una fotografía en blanco y negro en la que luce impecable en un look casual con gafas de sol. Posando como para la portada de una revista, Nones hizo de esta instantánea una de sus favoritas y por la cual recibió miles de reacciones de sus seguidores. Sin embargo, una de las que más llamó la atención fue la de Geraldine, quien dejó un breve mensaje al pie de la postal que el actor reveló el 30 de mayo. “Linda foto”, escribió la estrella de melodramas, siendo muy reservada pero al mismo tiempo atenta a los movimientos del galán.

El brevísimo comentario de Geraldine dio pie a toda una conversación entre los usuarios, quienes de esta manera, una vez más, han confirmado lo que existe entre los dos, enviándoles buenos deseos en esta etapa en la que además se les mira muy ilusionados. Por supuesto, más allá del revuelo que ha causado la noticia de su cercanía, ellos prefieren mantener bajo total discreción lo que ocurre en sus corazones, evitando confirmar o negar cuando se les pregunta sobre su estatus sentimental. Lo cierto es que este es un momento pleno para ambos, pues además comparten créditos en la continuación de la telenovela Corona de Lágrimas, un proyecto que los tiene muy entusiasmados, según han dejado saber.

¿Qué han dicho Geraldine y Alejandro?

Estos días, ninguno de los actores ha podido escapar de la prensa, especialmente tras los románticos posados por las alfombras de los eventos en Cannes. Así, Geraldine fue captada en su vuelta a la Ciudad de México, procedente de Francia, por lo que se tomó un tiempo para responder algunas preguntas de los reporteros, quienes quisieron saber por qué si lo que se muestra en esas fotografías es evidente, no ha querido hablar con claridad de lo que ocurre en su vida sentimental. “¿Por qué ponen palabras en mi boca que nadie dice? Acuérdense que las historias se las hacen ustedes…”, dijo en tono amable y sonriente. “Bueno, pues la verdadera historia es que pues no pasa nada. Ustedes saben que prefiero no hablar de mi vida personal, porque no pasa nada que crean historias, pero ya…”, dijo preservando la calma.

Por su lado, Alejandro Nones concedió una entrevista a Despierta América días antes de volar a Francia con Geraldine. En ese espacio, Alan Tacher le preguntó si estaría dispuesto a dejar atrás la soltería, a lo que reaccionó jugando al despiste. “Feliz de estar aquí contigo. Estoy muy feliz de la vida, estoy contento, agradecido con muchas cosas…”, dijo entre risas. Amable, Tacher trató de obtener una respuesta, por lo que directo, preguntó a Nones si se daría una nueva oportunidad en el amor. “Siempre, siempre…”, agregó, aunque evitando hablar de Geraldine.

