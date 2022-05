Cynthia Rodríguez le dice ‘hasta pronto’ a Venga la Alegría: ‘Me voy de viaje a disfrutar de mi relación’

Después de más de 17 años trabajando, Cynthia Rodríguez ha decidido hacer una pausa en su carrera como conductora en Venga la Alegría para disfrutar de unas vacaciones largas en compañía de su novio, Carlos Rivera. Durante la emisión de este lunes, la conductora compartió con el público del matutino la noticia. Rodeada de sus compañeros de programa, la presentadora les dijo ‘hasta pronto’, eso sí, prometió que estaría comunicándose con ellos para darles detalles del viaje que planea realizar junto al cantante con quien. Según explicó, su relación fue crucial para tomar esta decisión, pues quiere invertir más tiempo en su proyecto de vida al lado de Carlos.

Conmovida por esta despedida, Cynthia dijo: “Después de 17 años en esta empresa estoy agradecida porque me dejaron tomar unas vacaciones largas, las que nunca he tomado en esta carrera. Gracias Sandra Smester por entender, de mujer a mujer, gracias, porque sabes mis necesidades en este momento, así que me voy a relajar un tiempesito, me voy de viaje un ratito a disfrutar de mi relación, de mi vida, para regresar recargada”, comentó la también cantante. Por su parte, su compañera de emisión, Anette Cuburu, dejó claro que Cynthia no quedará fuera del matutino: “Esto no es un adiós, esto no es una despedida tu no dejas Venga la Alegría, porque luego la gente, ya sabe ponen puros chismes, mentiras”, dijo.

Cynthia pidió a sus seguidores, estar pendientes de su regreso a Azteca y aprovechó para admitir que fue muy difícil tomar la decisión semanas antes del comienzo de La Academia 20 años, un proyecto en el que le emocionaba mucho participar: “Hay tantas cosas que les quiero decir: lo que vean aquí en mis redes sociales, lo que vean aquí en mi casa Azteca, eso es lo que pasa, es la realidad, la verdad, aquí le estaremos contando todo lo que pase por mi vida así ha sido con mi carrera desde hace 17 años, me duele perderme el proyecto de La Academia que lo deseaba hacer con todo mi corazón, lamentablemente voy a estar en las vacaciones, pero ya habrá más proyectos en adelante”, explicó.

Haciendo alusión a sus constantes caídas al aire, Cynthia dijo en tono de broma: “Les encargo que alguien se caiga en este tiempo”. Adelantó que de vez en cuando seguirá apareciendo en el programa a través de enlaces: “Les prometo que haré algunas videollamadas para que me respondan”. Por su parte, Anette Cuburu aprovechó para desearle un buen viaje a su amiga: “Te vamos a extrañar muchísimo, sabes que eres una parte importantísima de esta familia, eres un tipaza y te amamos, pero te mereces esas vacaciones”, dijo. Además de sus palabras en el programa, Cynthia escribió en su feed de Instagram al lado de una foto con sus compañeros: “¡Los amo tanto! Gracias por hacerme sentir tan querida y por tantos abrazos este día, mi familia de @Vengalaalegría”.

Cynthia y sus planes de ser mamá

Todo parece indicar que este año, Cynthia quiere darle prioridad a su vida personal, tal como se lo dijo a Santa Claus, durante una emisión especial de Navidad en la que los conductores de Venga la Alegría le contaron al Papá Noel sus deseos para este año. En el caso de Cynthia, no pudo evitar las lágrimas al hablar de sus deseos de convertirse en mamá: “Este año quiero agradecerte, porque soy una persona muy afortunada y por eso quiero hacer una petición muy especial. Tengo una familia hermosa, tú lo sabes: mis papás, mis hermanos, mis maravillosos sobrinos que los amo demasiado. Creo que soy una buena tía y me esfuerzo en ser una buena hermana e hija todos los días, porque mi familia es lo más importante en mi vida, creo que sólo hay una cosa que me falta y me gustaría que se cumpliera el próximo año. Me puedes traer un bebé, creo que estoy lista, ahora sí para formar una familia”, comentó visiblemente emocionada la conductora al leer al aire su carta.