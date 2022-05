La reacción de Michelle Renaud contra quienes critican su vida sentimental

En medio de una ola de rumores, Michelle Renaud y Osvaldo Benavides tomaron la decisión de hacer pública su cercanía luego de que la actriz compartiera la primera fotografía en la que aparece junto al intérprete. Este detalle confirmaría así el romance que existe entre los dos, quienes anteriormente habían dado pistas de su nueva ilusión, aunque evitando tocar el tema siempre que la prensa trató de obtener alguna declaración. Tras dar a conocer la imagen, los comentarios de los usuarios fueron inmediatos, por lo que la guapa actriz no dudó en reaccionar frente a quienes criticaron lo que ahora ocurre en su corazón, una situación que prefiere mantener en privado, como lo hizo durante la última etapa de su noviazgo con Danilo Carrera.

Fiel a dar vistazos de su vida personal en redes sociales, Michelle publicó el fin de semana la postal en la que aparecen ella y Osvaldo junto al músico James Murphy, de la banda LCD Soundsystem, quien ofreció un show en Chicago, por lo que ambos volaron hasta esa ciudad para disfrutar del concierto. La foto causó tal sensación que acumuló varios comentarios, entre ellos los de quienes lanzaron algunas críticas. Pero más allá de eso, hubo otros usuarios que expresaron su apoyo a la intérprete, defendiéndola y felicitándola por este nuevo rumbo en su vida sentimental, a unos meses de haber pasado la página de su relación con Danilo. Del mismo modo, Osvaldo se encontraba soltero al concluir su romance con Esmeralda Pimentel.

Michelle envió un mensaje luego de que una usuaria lamentara la actitud de algunas personas por opinar sobre su vida sin conocerla, siendo esta la primera vez en que la protagonista del melodrama La Herencia se pronuncia por este tipo de comentarios. “Gajes del oficio. La gente no sabe qué onda con su vida, pero se la pasa en la mía…”, escribió en las primeras líneas. La emoción por el viaje que compartió con Osvaldo fue tal, que de manera sarcástica la estrella desestimó los dichos de sus detractores. “Lo importante es que conocí a mi ídolo”, remató también con un toque de humor, palabras que acompañó con algunos emojis de risas. Por supuesto, otros seguidores aplaudieron su respuesta, aprobando la idea de que ella no tiene por qué dar ninguna explicación a los otros.

Fue a finales de abril cuando Michelle y Osvaldo encendieron las alertas al publicar fotos de una escapada al aire libre para disfrutar de un día de montañismo. Por esos días, ninguno de los dos apareció en las instantáneas junto al otro, pero el hecho de mostrarse desde el mismo sitio llamó la atención de los usuarios, quienes descubrieron que este plan había sido de los dos. Así, las versiones comenzaron a tomar fuerza, por lo que los paparazzi no les perdieron el rastro y los detalles de sus movimientos fueron noticia, sobre todo luego de las declaraciones de Esmeralda Pimentel, quien confirmó su ruptura con Benavides.

Las palabras de Michelle Renaud sobre su romance

En medio de sus compromisos de trabajo, Michelle tampoco escapó de los periodistas ávidos por tener noticias de lo que ocurría entre ella y Osvaldo Benavides, por lo que al preguntarle de los rumores de noviazgo y del eco que hicieron algunos medios de esta situación, respondió. “Yo tomo todas las publicaciones con humor, como gajes del oficio y me encanta que la gente cree que sabe, pero no sabe nada y así está perfecto…”, explicó en entrevista con el programa matutino Hoy. En ese mismo espacio, dijo estar acostumbrada a este tipo de circunstancias, gracias a su naturaleza de ser figura pública. “A mí no me afecta nada porque yo me dedico a esto y estoy muy agradecida de que me apoyen, sobre todo porque cada cosa que publican de mi le da promoción a La Herencia, así que gracias, no se pierdan La Herencia…”, dijo.

