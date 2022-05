Rodeada de su familia, Victoria Ruffo comienza la celebración de su cumpleaños

Mañana, 31 de mayo, Victoria Ruffo celebrará sus 60 años de edad, una fecha, que debido a las grabaciones de la segunda entrega de Corona de Lágrimas, pasará trabajando, por esta razón, este fin de semana, la actriz se dejó consentir por los suyos, en especial de Victoria, José Eduardo, Anuar, sus hijos, y de su esposo, el Gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad, con quienes celebró con una reunión en la que también estuvo presente las familia de la actriz, entre ellas, su hermana, la conductora de televisión Gaby Ruffo. A través de su cuenta de Instagram, Victoria compartió una imagen en la que se ve rodeada de los suyo que acompañó de la frase: “Festejado ando”.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

La publicación de Victoria provocó varias reacciones, incluidas la de África Zavala, Maribel Guardia y Ernesto Laguardia, sus compañeros en el melodrama producido por Alberto El Güero Castro. Otro compañero de trabajo que, no sólo felicitó a la actriz a través de redes sociales, sino que asistió al festejo fue Mane de la Parra quien, en la telenovela da vida a Nachito, hijo del personaje de Ruffo. Mane aparece también en la imagen publicada por la actriz, abrazando a Anuar, el hijo menor de Victoria. Para este festejo familiar, tanto el hijo menor de la actriz como su esposo, Omar Fayad eligieron lucir la playera del equipo de futbol de su localidad, el Pachuca.

VER GALERÍA

Por su parte, el primogénito de la cumpleañera, José Eduardo Derbez, también utilizó su cuenta de Instagram para compartir una foto al lado de su mamá: “Festejando a Victoria Ruffo”, escribió el actor como descripción de esta imagen con la que alcanzó más de 24 mil likes y un especial comentario de parte de su novia, Paola Dalay quien comentó: “Están bien guapos”, haciendo referencia a la belleza física de su novio y de su suegra. Además de su nuera, este post provocó la reacción de una de las mejores amigas de Victoria, Grettell Valdez, quien escribió: “Los amo”. Otro que también felicitó a Victoria fue Raúl Araiza, uno de los mejores amigos de José Eduardo y con quien comparte créditos en Miembros al Aire.

Su festejo en los foros

La semana pasada, Victoria Ruffo disfrutó de una celebración en el trabajo, pues sus compañeros en Corona de Lágrimas le realizaron un especial obsequio que ella compartió en su feed de Instagram: “¡Gracias!”, escribió la actriz como descripción de una foto en la que aparece sosteniendo un arreglo con chocolates, un globo y una tarjeta. Hace un par de años, Victoria habló sobre el tema de la edad en una entrevista para el programa De Primera Mano, donde aseguró que envejecer no es algo que le quite el sueño: “A mí me vale, sinceramente, empecé muy jovencita, la gente sabe a qué edad comencé y la gente sabe cuántos años tengo, así que es absurdo decir que tengo menos o que tengo más, ahora si me calculan más y tengo menos, ¡qué horro!, pero si me calculan menos y tengo más, ¡qué maravilla!”, dijo,

VER GALERÍA

En aquella entrevista, Victoria reveló algunos de sus secretos de belleza y para sorpresa de la prensa su belleza no es productor de costosas cremas y tratamientos, sino de consejos que le dio su abuela y que sigue al día de hoy: “Hago cosas que hacía mi abuela, nunca te acuestes con el maquillaje, ni con las pestañas pintadas, ponte tu crema, que yo uso la crema que usaba mi abuela que le ponía vitamina E y vitamina A”, explicó. En otra entrevista, para Univisión, la actriz explicó cómo hace para verse tan joven: “Yo no creo tanto en los años que cumplas físicamente, cronológicamente, creo en los que te sientes, en los que quieres seguir viviendo bien y yo me siento muy bien conmigo, me siento joven”, agregó.