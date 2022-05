Así respondió Alejandro Nones al preguntarle si tiene un romance con Geraldine Bazán

Estos días la posibilidad de un romance entre Geraldine Bazán y Alejandro Nones causó revuelo entre los fanáticos. Las versiones de un noviazgo tomaron fuerza, luego de que ambos caminaran juntos y de lo más cariñosos sobre las alfombras rojas de algunos eventos realizados en torno al Festival de Cine de Cannes, citas en las que por cierto la guapa actriz deslumbró con sus elegantes looks. Desde que surgieron las primeras pistas de esta cercanía, los intérpretes tratan el tema con hermetismo, aunque la insistencia de algunos entrevistadores es tal que ambos han reaccionado de alguna manera a las preguntas. A propósito de esto, tocó el turno al galán de telenovelas, quien sin romper la regla de la discreción contó cómo marcha todo para él en este momento.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Nones fue entrevistado en días pasados a propósito de su participación en la continuación del melodrama Corona de Lágrimas, en el que comparte créditos con Geraldine. En un espacio de su charla para Despierta América, Alan Tacher se refirió al estatus sentimental de ambos, preguntándole al actor si finalmente tomaron la decisión de dejar atrás la soltería para iniciar un romance, a lo que el venezolano reaccionó jugando al despiste. “Feliz de estar aquí contigo. Estoy muy feliz de la vida, estoy contento, agradecido con muchas cosas…”, dijo entre risas, haciendo crecer la incertidumbre durante el enlace que se llevó a cabo de manera virtual. Amable, trató de evadir el cuestionamiento, como anteriormente lo había hecho Bazán.

De forma amable, Tacher trató de obtener una respuesta, por lo que directo, preguntó a Nones si estaba dispuesto a darse una nueva oportunidad en el amor. “Siempre, siempre…”, dijo con firmeza el intérprete. De inmediato, Alan quiso saber si eso podría ser con Geraldine, a lo que él respondió entre risas y con un prolongado silencio, por lo que el famoso entrevistador concluyó la charla, no sin antes pedirle de manera simpática que no se pusiera nervioso. Fue así como la reacción de Alejandro hizo crecer la curiosidad y los rumores de un noviazgo, lo que para muchos fue confirmado con la aparición que hicieron los dos en Cannes días después de esa platica.

VER GALERÍA

¿Qué ha dicho Geraldine Bazán?

Tras su regreso de Europa, Geraldine Bazán fue abordada por la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, varias horas después de disfrutar de una escala por París, destino desde el que también Alejandro Nones compartió algunas publicaciones en Instagram. A propósito de sus fotos en Cannes junto al galán, algunos reporteros le pidieron una explicación sobre el por qué, ante las evidencias, no se atrevía a confirmar o desmentir la situación. Amable y hasta un tanto sonriente, la estrella dijo: “¿Por qué ponen palabras en mi boca que nadie dice? Acuérdense que las historias se las hacen ustedes…”, expresó.

Sin darse por vencidos, los reporteros continuaron con las preguntas, lo que llevó a Geraldine a fijar su postura, algo que ha mantenido firme desde se diera su ruptura con Gabriel Soto y hasta sus romances posteriores, el más reciente con el empresario Luis Roberto Murillo. “Bueno, pues la verdadera historia es que pues no pasa nada. Ustedes saben que prefiero no hablar de mi vida personal, porque no pasa nada que crean historias, pero ya…”, explicó preservando la calma. Por ahora, no hay más pistas que aquellas cariñosas fotos de alfombra, así como algunas imágenes de los dos disfrutando de un concierto de Coldplay en la Ciudad de México, lo que reavivó las versiones de un noviazgo entre ambos, que por ahora prefieren mantener la discreción, tratando de que todo se mantenga enfocado en sus carreras.

VER GALERÍA