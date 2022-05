Más enamorada que nunca, Ale Capetillo presume el anillo de promesa que le dio su novio

Cuando Ale Capetillo se mudó a Madrid, hace más de un año, no buscaba encontrar el amor; sin embargo, Cupido tenía otros planes para ella. Aunque está enfocada en su trabajo y en sus estudios universitarios en España, entre las sorpresas que le ha traído su vida como mujer independiente, está Nader, el galán que desde hace unos meses robó su corazón y quien se ha convertido en su inseparable compañero de aventura. Si bien, al principio de la relación, la mexicana apostó por la discreción, conforme ha ido avanzando el romance se muestra mucho más abierta en redes sociales a la hora de compartir detalles de su relación, como lo hizo hace unos días, cuando causó revuelo al dejarse ver con un hermoso anillo que muchos comenzaron a especular sobre si era o no de compromiso.

Desde antes de mudarse a Madrid, Ale ya tenía una importante comunidad en Instagram que ahora que está en España está muy atenta de cada paso que da la mexicana, por esta razón, sus seguidores no pudieron dejar pasar desapercibida la joya que desde hace unos días porta en el dedo índice de la mano izquierda. Debido a que la pieza es muy parecida las que suelen entregarse cuando una pareja se compromete, sus fans quisieron saber si este anillo tenía un significado especial y si se lo había entregado su novio quien, cada vez está más presente en sus redes sociales. Durante una de sus ya conocidas dinámicas de preguntas y respuestas en esta red social, la influencer despejó esta duda y dejó claro que, por el momento, no hay compromiso.

Tras publicar una imagen en la que aparece al lado de su novio, presumiendo el anillo, Ale respondió que esta pieza es de promesa de amor. Antes de dar un paso tan importante como un compromiso, los jóvenes quieren disfrutar su noviazgo, eso sí, con la promesa de que su relación va muy en serio. Aunque Ale no ha dado detalles de cuándo comenzó su historia juntos, hace unas semanas, les contó a sus seguidores cómo fue que sus caminos se cruzaron: “El día que menos lo esperé, literalmente, por más que suene a cliché. Era ese preciso día que no quería salir, no tenía ganas de socializar y sólo me quería ir a dormir. Pero nos cruzamos en una reunión y aquí estamos ahora chicas”, le contó a sus seguidoras.

Su romántico viaje a París

Entre las aventuras que han compartido Ale y Nader destaca el romántico viaje a París que hicieron a principios de marzo, una escapada que fue muy especial para la joven quien no conocía la llamada Ciudad de la Luz. Como todo un caballero, su novio la acompañó a los rincones más icónicos de la capital francesa donde utilizaron las lindas calles como telón de fondo de las imágenes más especiales de esta visita relámpago, debido a las múltiples actividades de Ale en Madrid. Además del trabajo, hace unos meses retomó sus estudios en la universidad, luego de un año sabático que utilizó para establecerse en la ciudad e incorporarse a la vida laboral.

En diciembre pasado, cuando Ale engalanó nuestra primera portada digital, la joven quien en ese momento no tenía novio, ni planes de tener uno, enlistó su cartita a Santa Claus en el terreno personal para los próximos años: “Sería tener cuatro hijos, o sea, una familia grande. No tengo una edad fija, pero cuando encuentre al amor de mi vida, si se da a los 26 años, me gustaría ser mamá joven”. En aquella charla, la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo aseguró que la relación de sus papás siempre será su referente en el amor: “La verdad mis papás nos han metido mucho eso valores familiares que, yo agradezco mucho tenerlos, y sí me gustaría”, dijo en aquella ocasión.