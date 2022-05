Pablo Lyle y la nueva situación que podría complicar su caso legal

El rumbo legal que tomará el caso de Pablo Lyle sigue siendo incierto. A lo largo de estos meses, el juicio por homicidio involuntario que enfrenta el actor ha sido postergado en varias ocasiones. Sin embargo, semanas atrás los abogados del actor solicitaron a la jueza que lleva el caso, Diana Vizcaíno, que su cliente fuera liberado del geolicalizador que se le colocó para monitorear sus movimientos, así como librarlo del pago de la renovación de su fianza por 50 mil dólares. Tales solicitudes fueron rechazadas, e incluso el intérprete fue llevado por algunas horas a la correccional de Miami mientras cubría el monto solicitado, misma que abandonó en cuanto cumplió con el debido pago que le permite continuar en libertad condicional. Ahora, se dice que Lyle atraviesa una situación compleja a raíz de su estatus migratorio, el cual le impide trabajar en Estados Unidos.

El día en que Pablo se vio involucrado en el altercado vial junto al hombre de origen cubano, Juan Ricardo Hernández, el actor tenía un visado de turista, por lo que desde el inicio de su proceso el documento ha tenido que ser renovado. De acuerdo con información de TVyNovelas, este trámite se lleva a cabo especificando la situación legal de Lyle, a quien no se le permite laborar en aquel país. Pero todo parece haber tomado un giro distinto, luego de que recientemente una publicación asegurara que el protagonista de Mirreyes Vs Godínez había sido captado supuestamente trabajando cerca de su domicilio, algo que hasta el momento no tiene permitido. Ninguno de sus abogados se ha referido a esta situación abordada por la publicación antes citada, aunque se dice que ellos solicitaron recientemente un cambio de estatus de visa y un permiso para que este pueda trabajar.

Desde el inicio de su juicio, Pablo ha tenido que hacer frente a una complicada situación económica, de la cual se han expresado anteriormente sus abogados. Tan solo el 7 de abril pasado, el intérprete pagó 50 mil dólares para recuperar su libertad condicional, por lo que abandonó la correccional en la madrugada del 8 de abril. “Nosotros estamos en negociaciones con el abogado civil de la familia Hernández, así como en la oficina del Fiscal y en todas las negociaciones por lo menos del ámbito civil, el dinero significa muchísimo y el dinero, los $50 mil dólares de fianza que le fue impuesta al Sr. Lyle, tendría que ser parte de esta negociación del ámbito civil, cada dólar cuenta pues él no ha trabajo por 3 años”, explicó su defensor legal, declaraciones retomadas por el programa televisivo Ventaneando.

Según lo publicado por TVyNovelas, el supuesto trabajo en el que se desempeñó Lyle, y del cual aseguran existen imágenes, podría empeorar su situación. Aunado a ello, tendría que demostrar ante las autoridades su ingreso, pagando los impuestos correspondientes. Esto cobra sentido, pues de acuerdo con las leyes estadounidenses un caso estatal no puede ligarse con un permiso de trabajo, el cual se expide en el ámbito Federal.

La nueva fecha del juicio

Desde que diera inicio el proceso legal de Pablo Lyle, varias situaciones han dado pie a que el juicio del intérprete sea postergado, una de ellas la pandemia de Covid-19, situación que llevó al cierre de las Cortes en Estados Unidos. Recientemente, sus abogados también solicitaron tiempo extra a la jueza Vizcaíno argumentando que la defensa del difunto, Juan Ricardo Hernández, ha entorpecido el caso al no presentar las declaraciones de los testigos que prometió, según el reporte de Ventaneando. Por tal motivo, se dio como fecha tentativa el próximo 5 de julio, día en que se estima este caso tenga un cierre definitivo.

