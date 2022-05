Sincera, Irina Baeva: 'Igual que todos, sufro de inseguridades'

Siempre cercana a sus fans, Irina Baeva no solo comparte detalles relacionados con los acontecimientos de su vida sentimental, de cara a su próxima boda con Gabriel Soto, pues hay ocasiones en las que se ha abierto a hablar sobre el amor propio, un tema muy importante para ella. Esta vez, la actriz de origen ruso aprovechó para enviar un mensaje a todos sus fans, en el que reiteró lo importante de valorarse a sí mismos lejos de cualquier tipo de comparación. Ente otras cosas, también reveló que se ha sentido vulnerable, aunque por fortuna ha podido atesorar importantes aprendizajes que hoy ha querido compartir con quienes le demuestran su apoyo y siguen de cerca su historia.

Irina realizó una dinámica en su cuenta de Instagram, en la que varios de los usuarios, además de hacerle preguntas, le pidieron algunos consejos, entre ellos el de cómo hacer para aumentar la autoestima. Sensible ante este tema, la actriz se sinceró, dejando ver un poco de lo que ella ha vivido. “Uff, es todo un proceso. Y la verdad no soy la mejor para aconsejar. Igual que todos, sufro de inseguridades y soy muy exigente y crítica conmigo misma…”, dijo en las primeras líneas de su publicación, la cual ilustró con algunas fotografías de su álbum personal. En ese mismo espacio, también respondió a otro de los usuarios, quien al referirse a su aspecto físico le aseguró que era perfecta. “Gracias, pero no lo soy. Nadie es perfecto”, dijo la estrella de telenovelas, que en ocasiones anteriores ha abordado estos temas.

Al ahondar en la manera en que ha podido fortalecer su autoestima, Irina expuso su estrategia, algo que ha seguido al pie de la letra para mantenerse estable en ese sentido. “El camino para mí es el amor propio, cuidarte, quererte, hablarte bonito en vez de ver solo lo malo, dar las gracias por lo que tienes, trabajar en lo interior…”, agregó la intérprete, quien confesó que ha podido lograr esto a través de varias formas. “Leer, educarte e informarte, ser amable con los demás, entre otras cosas. Y siempre trabajando en ser la mejor versión de ti misma…”, explicó la actriz, que se caracteriza por sr una mujer con el ímpetu de emprender en varias facetas, por lo que el crecimiento personal es una de sus prioridades.

Finalmente, Irina dio otro importante consejo a todos aquellos que desean fortalecer la autoestima, destacando el hecho de que cada persona es un ser único. “No compararte con nadie. No seguir los estándares de belleza de la sociedad…”, afirmó, para luego brindar otro importante consejo. “Rodearte siempre de personas que te sumen, que te apoyen. Somos únicos y en eso está nuestra belleza…”, señaló la intérprete, que nunca ha tenido filtros al hablar de estas circunstancias, sobre todo cuando sus fans tocan estos puntos. “Es un proceso difícil que, además, nunca termina. Consiéntete, cuídate, ámate”, afirmó.

¿Cómo logra mejorar los ánimos?

En confidencia con sus seguidores, Irina Baeva también contó cómo logra sentirse mejor y subir los ánimos, algo que al parecer le ha funcionado, pues quiso revelarlo durante esta dinámica, en la que además confesó que otro aspecto que la pone sensible es estar lejos de su familia, que radica en Rusia. “Soy muy ensimismada cuando me siento triste… y rara vez lo comparto con alguien. Trato de resolver las cosas en mi cabeza. Lo que más me funciona es distraerme, ver caricaturas. La otra es ponerme a trabajar, sentirme productiva me ayuda muchísimo… cambiar de aires siempre ayuda mucho… también el ejercicio…”, reveló en su interacción, agradecida por el apoyo recibido.

