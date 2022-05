Amber Heard y los cambios de imagen con los que se presentó al último día del juicio

Esta mañana se presentaron los alegatos finales para el juicio que Johnny Depp interpuso en contra de su exesposa, Amber Heard, por difamación. Un proceso legal en el que la parte acusadora pide la cantidad de 50 millones de dólares como reparación del daño. Durante 24 días, los actores se presentaron puntualmente en la corte de Fairfax, Virginia, donde en cada audiencia, fanáticos del protagonista de Piratas del Caribe lo esperaban afuera de la corte para mostrarle su apoyo. Por otra parte, los expertos en expresión corporal e imagen pública han observado con lupa a Amber Heard quien, al principio del proceso legal, fue señalada por los seguidores del actor de, supuestamente, copiar los looks de su exesposo, luego de varias coincidencias en el color de las prendas.

Para el último día del juicio hubo un cambio significativo en el look de Amber quien, a diferencia del resto del proceso, se puso sus anteojos en varias ocasiones y llevó un peinado suelto, dejando que la rebeldía de su cabello formara parte del look, además para algunos, mostró un semblante cansado. Aunque también se le vio sonreír en varias ocasiones durante los alegatos finales, cuando Camille Vasquez daba sus argumentos de por qué su cliente fue víctima de difamación y también la vimos muy sonriente al final de la audiencia, cuando abrazó a su abogada, Elaine Bredehoft, de quien se despidió con este cálido gesto que le hemos visto tener en varias ocasiones con sus representantes ante la corte a lo largo de todo el juicio. Para el cierre del juicio, Amber eligió un traje sastre gris que combinó con una camiseta a rayas. Desde que comenzó el proceso legal, la actriz ha elegido looks sobrios, siendo los más recurrentes los sacos y pantalones a juego en colores obscuros como el negro, café, aunque también la vimos lucir tonos como el beige y el blanco.

En su último testimonio, Amber rompió en llanto frente al jurado al hablar del acoso que ha sufrido desde que comenzó el juicio, incluso denunció ser víctima de amenazas de muerte por parte de cibernautas que también han escrito sobre su hija: “La gente quiere matarme y me lo dicen todos los días. La gente quiere meter a mi bebé en el microondas y me lo dicen”, comentó ayer cuando fue llamada nuevamente al estrado. Durante el interrogatorio, la actriz negó haber sido la fuente que envió el video publicado, en 2015, por TMZ, pero cayó en una contradicción al asegurar que, de haber sido ella lo habría hecho de otra forma. Fue en ese instante en el que Camille Vasquez, abogada de Depp, le recordó que en su primera oportunidad en el estrado declaró, bajo juramento, que no sabía cómo filtrar este tipo de información a los medios de comunicación. Para cerrar el juicio, la abogada de Depp fue directa a la hora de defender a su cliente: "Durante la relación con el señor Depp, ella fue violenta, abusiva y cruel", dijo Vasquez mientras Amber la escuchaba atenta.

Esta semana no fue fácil para Amber Heard, pues hubo varios detalles que la evidenciaron frente a la corte, como el testimonio de Kate Moss, exnovia de Johnny, quien testificó vía Zoom, el pasado miércoles. Durante su declaración, la modelo desmintió la versión que Amber dio ante el jurado sobre un supuesto incidente con el actor cuando eran novios. Kate aseguró que Johnny nunca la empujó, como Heard contó en su testimonio del pasado 17 de mayo, donde dijo que, en una discusión con el actor (en 2015) recordó cómo él había lanzado por las escaleras a su exnovia, un incidente que, de acuerdo con Moss, no pasó: "No, nunca me empujó, pateó ni me tiró por las escaleras", dijo la top model. Aunque las últimas audiencias del juicio destaparon algunas inconsistencias en el testimonio de Amber, como alegato final, la defensa de la actriz habló sobre el derecho de expresión e invitó a que el jurado tome como una forma de violencia los textos y audios donde Johnny la insulta.

Los detalles en la imagen de Amber a lo largo del juicio

Además de los testimonios presentados al jurado en los últimos días, llamó la atención los cambios en el semblante de Amber quien, hacía la recta final del juicio se mostró completamente distinta al resto del proceso, sobre todo hoy que, eligió llevar la melena suelta, solo con una trenza en la parte del frente. Las trenzas fueron un peinado recurrente en Amber durante el proceso legal donde, casi todos los días, la vimos con el cabello recogido de alguna forma. Durante los 24 días que acudió a la corte, Amber también jugó con su maquillaje que, si bien siempre fue muy natural, llamó la atención que los días que no compareció frente al jurado usó máscara de pestañas y, los días que subió al estrado y derramó algunas lágrimas, como ayer, no incluyó este cosmético en su rostro.