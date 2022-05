Claudia Álvarez, la más orgullosa en la graduación de Alexandra, hija de Billy Rovzar

Desde que Claudia Álvarez comenzó su relación con Billy Rovzar, los hijos del productor, Max y Alexandra, han sido muy cercanos a la actriz, de hecho, fueron pieza clave en la espectacular propuesta de matrimonio que, en 2016, Billy le hizo a Claudia donde, la menor de los hijos del productor le escribió una carta en la que le dijo: “No ha pasado un día que no me demuestres que mi papá está en buenas manos, estoy muy contenta en que tú y mi papá van a ser muy felices y sé que vamos a hacer una muy bonita familia”. Tal como lo escribió hace cinco años Alexandra, actualmente, los Rovzar son un clan muy unido que este jueves viajó a Miami para cobijar a la joven en su ceremonia de graduación, un momento que Claudia compartió orgullosa en redes sociales.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

A través de Instagram, tanto Claudia como Alexandra compartieron algunas historias de cómo se prepararon para la ceremonia de graduación, de hecho, las vimos yendo de compras antes del evento. Además de la presencia de Billy Rovzar y Claudia Álvarez, la joven también contó con el apoyo de su hermano Max y de su mamá, Fernanda Gamboa con quien la actriz tiene una excelente relación. Con una imagen en la que vemos a la graduada luciendo su toga y sosteniendo su diploma, la actriz escribió: “Estoy tan orgullosa de ti @Alexrovzar. Amo verte crecer y ver el maravilloso ser humano que eres. A seguir persiguiendo tus sueños. Te amo”. Conmovida con las palabras de la actriz, Alexandra respondió: “Te amo con todo mi corazón Clau. Soy tan afortunada de tenerte en mi vida como un gran ejemplo a seguir. Gracias por los consejos de vida que me das”.

VER GALERÍA

Para Claudia los hijos de Billy siempre han sido parte fundamental para su familia. En 2019, durante una entrevista con Televisa Espectáculos, la actriz habló del papel que fungía en la vida de Alexandra y Max: “Sus hijos para mí, los amo con toda el alma, pero el trabajo diario, así duro, se lo ha llevado la mamá, Fer y a mí me ha tocado consentirlos, quererlos, cuidarlos, amarlos. Ahora se viene el hijo de Billy a vivir con nosotros, es otra etapa que me encanta. Es importante para Billy compartir esta etapa con su hijo”, explicó en aquella ocasión.

En una entrevista con el programa De Primera Mano, Billy Rovzar dio detalles de cómo es la relación que él y Claudia tienen con la mamá de sus hijos y su pareja: “Viven en Miami, mi hija, con Fernanda, su mami y con Gabriel, el esposo de Fernanda. Cuando nosotros vamos a Miami tenemos una recamara en la casa con ellos, vivimos con ellos, ese es el nivel de ambiente y empatía que hemos tratado de fomentar y construir, sobre todo entender que somos un equipo y tenemos que navegar juntos y no es sólo para que los niños vean, no, son gente que admiro, quiero y respeto. Fernanda y Clau son amigas, Gabriel y yo somos amigos y es bien bonito”, explicó el productor.

¿Cuál es el significado detrás de los nombres de los mellizos de Claudia Álvarez?

VER GALERÍA

Los hermanos Rovzar

En 2019, antes de convertirse en papás, Claudia habló de qué papel juega en la vida de los hijos de su esposo: “A mí no me gusta decir madrastra, porque se escucha muy feo yo soy su amiga. Si decidimos estar con una persona que tiene hijos tú llegas a integrarte a una familia”, en aquella ocasión, en entrevista con Imagen Tv, Claudia habló de cómo ve a Fernanda Gamboa, mamá de los hijos de Billy: “Somos familia, sus hijos y mis hijos van a ser hermanos”. Ahora, Billy Rovzar tiene cinco hijos, además de Kira, Alexandra y Max, en enero pasado recibieron a los mellizos Clío y Billy, los miembros más jóvenes del clan.