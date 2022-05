Se acerca el veredicto en el juicio de Johnny Depp y Amber Heard, ¿cuáles han sido los argumentos finales?

Luego de una larga y mediática batalla legal que mantuvo expectante al público y que dividió las opiniones, por fin llegó el día de conocerse lo argumentos finales del juicio por difamación que interpuso Johnny Depp contra Amber Heard. La últimas semanas han sido de polémicas declaraciones, intercambio de acusaciones y todo tipo de confesiones. Hace unos días tuvo lugar uno de los testimonios más esperados en este proceso: el de Kate Moss. Bajo juramento, la modelo y expareja del actor desmintió haber sido agredida por Depp, tal como la estrella de Aquaman lo había sugerido al mencionarla hace tiempo.Y este jueves, la actriz se rompió al hablar de los ataques de los que ha sido blanco durante el tiempo que se ha llevado este juicio. Pero no hay plazo que no se cumpla, y este proceso legal está en su recta final, por lo que sus respectivas defensas se han encargado de desahogar todos sus argumentos a la espera de que el jurado haga su deliberación y se dicte el veredicto.

Esta sesión del juicio, que se anticipó será la última antes de que se conozca la resolución final, arrancó desde tempranas horas y como era de esperarse, las respectivas defensas de los actores descargaron sus argumentos, repasando los detalles que ellos consideraron podrían ayudar a inclinar la balanza a su favor. La juez Penney Azcarate anunció en un primer momento que los nombres de los miembros del jurado estarán sellados por un año, dada la naturaleza de alto perfil que ha tenido este caso. Además, instruyó al jurado a no ser parciales en su decisión y a tomar en cuenta todos los testimonios. "No deben basar su veredicto de ninguna manera en la simpatía conjeturas parciales o especulaciones", dijo Azcarate. "Su veredicto debe basarse únicamente en la evidencia y las instrucciones del tribunal. Su veredicto debe basarse en los hechos tal como los encuentre y en la ley que encuentre en todas", agregó.

Los argumentos finales de la defensa de Johnny

Ben Chew, uno de los abogados de Johnny fue claro al reiterar que el objetivo principal del actor al iniciar esta batalla en los tribunales nunca ha sido obtener dinero ni castigar a Amber, sino reivindicarse y recuperar su reputación, la cual han acusado fue gravemente lastimada a raíz de los señalamientos de violencia hechos por la actriz. "Quiere restaurar su nombre y legado para él y sus hijos. Solo ustedes, damas y caballeros, pueden hacer eso por él", señaló. Depp "no merece que su vida y su legado sean destruidos por una mentira viciosa", agregó.

También tuvo su turno de hablar Camille Vazquez, abogada también del actor y quien en los últimos días ha llamado la atención del público por la manera tan férrea de llevar la defensa de Johnny. La jurista insistió en lo sólido que la serie de pruebas y testimonios presentados por su equipo han demostraron que su cliente dice la verdad y que su exesposa miente, señalando que fue ella quien abusó de él, y no al revés, como lo ha señalado la actriz a lo largo del juicio. Para reforzar sus argumentos, la abogada reprodujo el audio ya conocido en el que Amber admite que golpeó a Johnny, y en el que lo llamó "bebé" por quejarse. Además, aseguró que las fotos y videos tomadas a lo largo de la relación de Johnny con la actriz no mostraron señales visuales de abuso y trajo de nuevo a colación el tema de la herida que el actor sufrió en un dedo, lo que él aseguró, fue causado por una botella de vodka rota que le arrojó Heard. "El 27 de mayo de 2016, la señora Heard entró en un juzgado en Los Ángeles, California, para obtener una orden de restricción ex parte contra el Sr. Depp sin previo aviso y, al hacerlo, arruinó su vida al decirle falsamente al mundo que ella era una sobreviviente de abuso doméstico a manos del señor Depp. Hoy, 27 de mayo de 2022, exactamente seis años después, les pedimos que le devuelvan la vida al señor Depp diciéndole al mundo que el señor Depp no es el abusador que la señora Heard dijo que es y que responsabilice a la señora Heard por sus mentiras", dijo la abogada en sua argumentos finales.

Los argumentos finales de la defensa de Amber

Benjamin Rottenborn, parte del equipo legal de Amber, repasó aquellas pruebas mostradas anteriormente, como el video en el que se aprecia al actor dando portazos en los gabinetes de la cocina. El abogado señaló que, más allá de los golpes que su cliente ha denunciado, las conductas violentas de Johnny constituyeron en sí mismas una forma de abuso. En esta oportunidad, pidió además al jurado reflexionar sobre la premisa, que aseguró, el intérprete y su defensa tratan de imponer: "Si no se documentó el abuso, no sucedió". A su vez, el defensor de la actriz destacó el hecho de que el juicio no busca determinar si Depp realmente abusó de Amber, sino resolver si el artículo de opinión de la actriz y sus declaraciones -que el actor acusa de difamatorias- están protegidas por la Primera Enmienda. "Este juicio es mucho más que Johnny Depp contra Amber Heard. Se trata de la libertad de expresión. Defiéndanlo, protéjanlo y rechacen las afirmaciones del señor Depp contra Amber", pidió al jurado.

Elaine Bredehoft, abogada también de Amber, habló de la que su cliente interpuso por 100 millones de dólares luego de que Adam Waldman, uno de los abogados de Johnny calificara las acusaciones de abuso de Heard como falsas, y además se refirió a la demanda difamatoria del actor como abuso psicológico. "Le pedimos que finalmente responsabilice a este hombre”, dijo la defensora de la actriz. "Él nunca ha aceptado la responsabilidad de nada en su vida... Le pedimos que lo haga legalmente responsable de sus acciones y que compense completa y justamente a Amber por lo que ha hecho al crear este concepto de engaño", agregó.

Según se ha dado a conocer, el juicio se reanudaría esta misma tarde para dar paso a un periodo de refutaciones antes de la deliberación del jurado.

