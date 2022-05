En su regreso a México, así reaccionó Geraldine Bazán al preguntarle por Alejandro Nones La actriz habló con la prensa tras preguntarle si existe o no romance con el actor

Luego de sus inolvidables días por Europa, destino al que voló Geraldine Bazán para ser parte de algunos eventos en torno al Festival de Cine de Cannes, y tras hacer una escala por París, la actriz está de vuelta en México. A su llegada, fue sorprendida por los reporteros, a quienes concedió unos minutos para conversar sobre algunos temas, en específico de lo feliz que se dejó ver junto al actor Alejandro Nones, con quien disfrutó de esta escapada y hasta posó radiante, haciendo gala de sus looks sobre las alfombras rojas. La cercanía entre ambos ha dado pie a los rumores de un romance, por lo que la estrella fue cuestionada sobre si es verdad que entre ella y su compañero de reparto en la continuación de Corona de Lágrimas existe un noviazgo, reaccionando de manera inmediata a los comentarios.

El paso de Geraldine y Alejandro por Cannes quedó registrado en varias fotografías, en las que se les aprecia cercanos, compartiendo abrazos y muestras de cariño. Lo que se observa en esas postales, fue descrito ante la actriz a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, preguntándole por qué, a pesar de las evidencias, no ha confirmado o desmentido lo que se comenta. “¿Por qué ponen palabras en mi boca que nadie dice? Acuérdense que las historias se las hacen ustedes…”, dijo en tono amable en su charla con la prensa, declaraciones retomadas por el programa televisivo Venga la Alegría. La intérprete no dudó en seguir atendiendo a los medios, mostrando su hermetismo en relación con este tema de su vida personal.

Lo cierto es que la insistencia de los reporteros fue tal que Geraldine optó por fijar su postura, una regla que ha cumplido al pie de la letra a lo largo de estos años, en los que su vida sentimental ha generado gran interés entre sus seguidores, desde su pasada ruptura con el padre de sus hijas, Gabriel Soto, hasta sus posteriores romances. Por esa razón los comunicadores desearon conocer a fondo qué ocurre realmente entre ella y Nones. “Bueno, pues la verdadera historia es que pues no pasa nada. Ustedes saben que prefiero no hablar de mi vida personal, porque no pasa nada que crean historias, pero ya…”, dijo preservando la calma, dejando a todos en la incertidumbre.

Geraldine y Alejandro, de la alfombra roja a París

Fue el pasado fin de semana cuando Geraldine Bazán y Alejandro Nones dieron la sorpresa al aparecer juntos en la alfombra roja de un evento realizado por la firma suiza de joyería y relojería Chopard. Ella, luciendo hermosa con un vestido de gala azul celeste y él, con un clásico esmoquin negro, posaron para la lente de los fotógrafos como nunca. El galán de telenovelas compartió abrazos con la actriz, a quien en un momento también le dio un beso en la frente. Horas después de ese momento, volvimos a ver los actores disfrutando de otro evento, esta vez Geraldine presumiendo un espectacular vestido rojo con escote en V y un bordado en cristales.

Finalmente, antes de volver a México, Geraldine y Alejandro hicieron una escala en París, haciendo de su viaje por Europa una experiencia inolvidable. Eso sí, ambos mantuvieron en todo instante la discreción, pues a pesar de que en redes sociales compartieron publicaciones desde los mismos destinos, en ningún momento se dejaron ver juntos. En ocasiones anteriores, la intérprete también opinó al respecto, asegurando que su cercanía con Nones es solo por amistad. “Ya es normal que te relacionen con tus compañeros, y la verdad es que pues nada…”, contó para las cámaras del programa televisivo Hoy. “El otro día también me encontré con David Zepeda en MYST y también ya decían, pero bueno, no importa, es el pan nuestro de cada día…”, afirmó.

