Amber Heard rompe en llanto ante el jurado al confesar que ha recibido amenazas de muerte

La cuenta regresiva para conocer el veredicto final del juicio por difamación que interpuso Johnny Depp contra su exesposa Amber Heard ha comenzado. Este jueves, los testimonios de ambas partes llegaron a su fin y fueron citados mañana, 27 de mayo, para escuchar los argumentos finales y posteriormente conocer el veredicto del jurado. En las últimas horas, los equipos legales de los actores han presentado más pruebas, entre ellas, ayer por la mañana, los abogados de Johnny mostraron el As que tenían bajo la manga al llamar al estrado a la exnovia del actor, Kate Moss con quien sostuvo una relación en los años 90 de la que Amber hizo referencia en el juicio, asegurando que él había sido violento con la modelo, situación que ayer Moss negó bajo juramento. Además del testimonio de la top model, sorpresivamente Depp fue llamado al estrado para negar que él sea el autor de los mensajes de texto presentados por la defensa de su exesposa.

Este jueves fue igual de intenso debido a que la defensa de Amber la llamó nuevamente al estrado donde, una vez más, la actriz se desplomó al recordar la supuesta violencia que su exesposo ejercía sobre ella, además acusó de recibir diariamente amenazas de muerte por parte de fanáticos del actor y pidió una tregua: “Solo quiero que Johnny me deje en paz”, comentó visiblemente afectada. La actriz no pudo evitar las lágrimas al hablar de lo mucho que ha afectado a su imagen pública este juicio y los detalles tan personales expuestos en él: “El acoso y la humillación, la campaña en mi contra que se repite todos los días en redes sociales y ahora frente a las cámaras en la sala de exposición, todos los días tengo que revivir el trauma. Quizá sea fácil olvidar que soy un ser humano”, dijo conmovida.

Durante su turno en el estrado, una vez más, Camille Vázquez comentó: “Sus mentiras han sido expuestas al mundo” y la cuestionó sobre los testigos que contradicen sus relatos: “Johnny ha tomado suficiente de mi voz y tengo derecho a contar mi historia”, dijo sobre los supuestos abusos que relató la primera ocasión que subió al estrado. La actriz también reveló que, durante una discusión con su exesposo, él la amenazó sobre el desprestigio que está experimentando en este juicio: “Johnny me prometió que me arruinaría, que terminaría con mi carrera. La muerte era la única salida”, comentó entre lágrimas. Durante su interrogatorio con su representante legal, Benjamin Rottenborn, el abogado volvió a poner el dedo en la llaga y le preguntó si durante su relación con el actor Johnny Depp fue víctima de abuso físico, una vez más, bajo juramento, la actriz respondió con un sí.

Con preguntas directas como: “¿El Sr. Depp abusó físicamente de ti?, ¿verbalmente, emocionalmente y psicológicamente?”, Amber respondió a todo con un “sí”. Recordemos que este proceso legal se originó, luego de la publicación de un artículo de opinión, en diciembre de 2018, que escribió la actriz para el diario The Washington Post en el que se describe a sí misma como una figura que representaba el abuso doméstico. Aunque el texto nunca menciona al actor, los abogados de Depp consideran que esta publicación afectó gravemente a su cliente, razón por la que pide a la actriz una indemnización de 50 millones de dólares.

Las amenazas de muerte

Durante su turno en el estrado, Amber se mostró muy afectada por el acoso que sufre a través de redes sociales donde, a partir de que inició el juicio, hace 23 días, no ha parado de recibir amenazas de muerte hacía ella y su familia: “La gente quiere matarme y me lo dicen todos los días. La gente quiere meter a mi bebé en el microondas y me lo dicen”, dijo visiblemente conmovida. Por su parte, ayer, cuando Johnny Depp declaró, negó las acusaciones en su contra: “Ningún ser humano es perfecto. Pero nunca en mi vida he cometido agresión sexual o abuso físico”, dijo. En las últimas horas, el jurado deberá analizar muy bien las pruebas presentadas por las dos partes para, mañana, escuchar los argumentos finales y posteriormente, el martes (el lunes es feriado en Estados Unidos) dar el veredicto final.