Grettell Valdez confirma que está divorciada: 'Llevo dos años sola'

La cercanía que Grettell Valdez tiene con sus fans es tal, que a lo largo de estos meses ha compartido diversos aspectos de su vida personal. Sin embargo, en los temas relacionados con el aspecto sentimental había preferido mantenerse hermética. La actriz, que en 2018 celebró su boda con el suizo Leo Clerc, finalmente reveló que se encuentra separada, tras un periodo de incertidumbre en el que incluso su ex se vio involucrado en un aspecto legal, razón por la cual, según se supo en su momento, volvió a su país. Con nuevos aires, la intérprete asume esta etapa, sin estar cerrada al amor. Entre otras cosas, habló de cómo ha logrado superar la circunstancia este tiempo de separación, brindando así un consejo a todas aquellas personas que atraviesen por situaciones similares.

Fue a través de sus redes sociales que Grettell llevó a cabo una dinámica de preguntas y respuestas con sus fanáticos, sin poder evitar que alguien le recordara una de las promesas que hizo anteriormente, la de compartir detalles sobre su estatus sentimental. “Yo solita me metí en esto, ok. Lo que se ve no se pregunta. Sí, divorciada, feliz, siempre positiva…”, dijo sonriente en el video de tan solo unos segundos, mismo que compartió en sus historias de Instagram. En el clip, la protagonista de telenovelas se deja ver en compañía de una de sus amigas, quien en confianza agregó: “Hace un año y medio que no lo ves”. Visiblemente tranquila, la estrella puso fin de esta manera a la incertidumbre, dejando ver que poco a poco ha logrado recuperar la estabilidad, contando con el apoyo de sus seres queridos.

Entrada en el tema, Grettell se tomó el tiempo para responder a otro de los usuarios, quien le pidió un consejo para superar las rupturas sentimentales. Con toda la disposición, la actriz habló a corazón abierto, reafirmando que afianzar el amor propio es simplemente la mejor estrategia ante este tipo de situaciones. Eso sí, sin dejar de buscar la ayuda de algún profesional. “Llora lo que tengas que llorar… Has terapia porque a veces uno solo no puede. Yo ya llevo dos años sola y la verdad es que amo y me amo a mí. Me divierto conmigo…”, explicó en la grabación, en la que además pidió a su amiga exponer su punto de vista, agregando que la importancia de rodearse de gente sana es imprescindible en estos periodos, así como el aprender a amar la soledad.

¿Está abierta al amor?

Ante la ola de cambios en su vida, Grettell ha sabido salir adelante, concentrada y motivada por sus actuales proyectos profesionales. A la par, su familia ha sido el mayor motor, por lo que se encuentra feliz disfrutando de esta etapa. Por supuesto, no faltó quien le preguntara si se encuentra abierta al amor, por lo que respondió de manera directa y muy honesta con su sentir. “Yo nunca he dejado de vivir el amor. Yo vivo del amor, todo con amor, vivo enamorada y, por supuesto, si en algún momento aparece nuevamente el amor, ¿por qué no? Y cumple con todo lo que yo quiero y necesito, ¡que viva el amor!”, afirmó con una gran sonrisa, orgullosa de llevar las riendas de su vida.

Meses atrás, los rumores ligados a lo que ocurría con su situación amorosa cobraron fuerza, una situación que aconteció tiempo después de que Leo Clerc viajara a su país para atender un asunto legal. Desde ese entonces, Grettell mantuvo el hermetismo, aunque conforme pasaron los días sus fanáticos interpretaron que se encontraba soltera. Hoy, la estrella de telenovelas ha retomado el cauce, fortaleciendo además el lazo de confianza con sus fans.

