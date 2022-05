¡Continúa la fiesta! Kourtney Kardashian y Travis Barker disfrutan de un chapuzón de recién casados

Portofino se convirtió en el punto de encuentro del clan Kardashian que voló desde California a este espectacular destino italiano elegido por Kourtney Kardashian y Travis Barker como escenario para darse el tercer “sí, acepto”, esta vez en una ceremonia religiosa en la que la novia lució un espectacular diseño de Dolce & Gabbana, la firma encargada de vestir a toda la familia. Tras convertirse en marido y mujer ante Dios, la pareja sigue celebrando, pues luego de esta tarde, los esposos se embarcaron en un lujoso yate donde, brindaron nuevamente, esta vez en alta mar, por su amor. Convertidos en el blanco de los paparazzi que viajaron a Italia para cubrir la boda, esta tarde, los recién casados se lanzaron al mar.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Aprovechando que se encuentran rodeados de su familia y mejores amigos, los novios no han dejado de festejar y no quisieron perder la oportunidad de lanzarse del yate al agua. Para sorpresa de los asistentes, la novia saltó con el elegante diseño (también Dolce & Gabbana) que usó en su cuarto día de celebración. Esta mañana, los habitantes de Portofino se reunieron en el puerto para ver cómo Kourtney y sus invitados se trasladaron al lujoso yate donde se realizaría una nueva recepción, que se convierte en la primera que ofrece la familia ya como los Barkers, como Kourtney los llamó en la cuenta oficial de Poosh tras su enlace civil.

VER GALERÍA

En esta aventura en altamar vimos a Kourtney muy feliz al lado de sus dos hijos menores, Reign y Penelope quienes se han mostrado muy cercanos a su mamá desde su llegada a Portofino. Para su cuarto día de fiesta en Italia, la novia eligió un elegante atuendo negro que combinó con un peinado recogido, muy al estilo de las divas de Hollywood, que combino con unas estilosas gafas de sol. Ya en el yate, Kourtney no pudo evitar convertirse en la gran cómplice de Travis cuando el músico la tomó de la mano y le pidió que se lanzaran al mar. Después del chapuzón, los novios salieron del agua para fundirse en un apasionado beso como los que acostumbran desde que comenzó su relación.

La sorpresa musical de la boda

Italia no fue la única similitud con la boda de Kim y Kourtney, como en 2018, la familia Kardashian se deleitó con la voz del tenor Andrea Bocelli quien fue el encargado de entonar la primera melodía que Kourt y Travis bailaron como marido y mujer. A través de su cuenta de Instagram, Kim Kardashian compartió varios videos del momento en que los novios protagonizaron este romántico momento para el que eligieron el tema de Elvis Presley Can’t Help Falling in Love With You. Mientras el tenor italiano cantaba, los recién casados disfrutaban más enamorados que nunca.

VER GALERÍA

A través de Instagram, los novios han estado compartiendo las fotos más especiales de su boda. La socialité compartió varias imágenes en las que la vemos en el altar, después de darle el “Sí, acepto” a Travis quien, de ser uno de sus mejores amigos, pasó a convertirse en su esposo: “Presentado al señor y la señora Barker”, escribió la empresaria como descripción de este álbum donde el espectacular vestido de novia acapara todas las miradas. Para tan especial día, Dolce & Gabbana hizo un especial guiño a Travis en el velo al bordar la Virgen María que el músico tiene tatuada en la cabeza con la frase: “Respeto a la lealtad familiar”. En la última de sus publicaciones de su boda, Kourt escribió: “Felices para siempre”.