Eugenio Derbez sobre su relación con Televisa: ‘Yo a la televisora la quiero mucho’

En días pasados, Eugenio Derbez le había confesado a la prensa un supuesto veto por parte de Televisa que, según ha notado, no ha estado cubriendo las notas de su trabajo como era de costumbre. Fue este tipo de señales las que llevaron al actor a la conclusión de que la televisora tal vez le había impuesto esta medida; sin embargo, en su último encuentro con los medios de comunicación, el cineasta aclaró que esta opinión viene luego de que percibió un cambio de actitud por parte de la televisora, pero dejó claro que le guarda un gran aprecio a la empresa y a Emilio Azcárraga Jean, presidente de la compañía, quien aseguró, es su amigo.

Después de que hace unos días Emilio Azcárraga diera a conocer a través de Twitter un hilo en el que, muy al estilo Derbez, desmintió que el actor esté vetado, es ahora Eugenio quien reacciona a estos mensajes. A su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, el actor fue abordado por la prensa para conocer su opinión sobre lo publicado por el Presidente Ejecutivo de la televisora: “Yo siempre he tenido una muy buena relación con la empresa y más con el señor Azcárraga, lo considero mi amigo”, comentó en entrevista con Ventaneando el actor quien recientemente estrenó su cinta El Valet, uno de sus proyectos más especiales en la pantalla grande y que se convirtió en la última película que filmó Carmelita Salinas.

Eugenio también fue cuestionado sobre lo asegurado por Azcárraga sobre los derechos de La Familia P. Luche a lo que Derbez, como creador de todo el concepto dijo: “Es algo que yo cree y se lo di a la empresa con mucho cariño”, explicó. Aunque aclaró que él tiene registrados a todos los personajes y que la empresa es únicamente dueña del nombre: “Yo tengo registrado a los personajes a todos”, explicó. Para no entrar en controversias, Eugenio prometió una respuesta más amplia en redes sociales: “Prefiero hacer una respuesta tranquila, serena, coherente y no acelerada y que se vaya a sacar de contexto, entonces, en un rato más, los invito a que vean mis redes sociales y ahí voy a contestar”, dijo.

De lo que sí quiso hablar es del gran cariño que le tiene a la empresa que le dio su primera oportunidad cuando era apenas un niño: “Yo no tengo ningún problema, ni con Televisa, considero al señor Azcárraga mi amigo, así que no, en lo absoluto, no va por ahí”, aclaró. Por último, reiteró que la televisora siempre tendrá un lugar muy importante en su carrera artística: “Yo quiero mucho a Televisa, Televisa fue mi casa durante muchos años”, agregó. Tal como lo prometió, esta tarde, le respondió a Emilio Azcárraga a través de redes sociales donde le escribió: “Si no estoy vetado, pídele a Televisa Espectáculos que con sus notas demuestren que sí vinieron a cubrir el estreno de mi película The Valet”.

Eugenio abierto al diálogo

En este hilo que abrió en Twitter como respuesta a lo escrito por Azcárraga, donde también utilizó frases de sus personajes para la narrativa con la que redactó su mensaje. En este mensaje el actor aprovechó para dar a conocer que de alguna manera, volverán a trabajar juntos: “Te tengo una buena noticia mi querido Emilio. Acabo de firmar un contrato con VIX ya estamos trabajando en la misma empresa y chutando para el mismo lado, así que ¡ya cortale mi chavo! ¡Te quiero muchísimo, espero verte pronto y platicarte bien cómo están las cosas!”, se lee en la parte final de la respuesta de Eugenio Derbez a Azcárraga.