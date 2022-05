Irina Baeva sobre estar lejos de su familia: 'Me da ansiedad y tristeza'

Son tiempos cambiantes para Irina Baeva, pues en medio de sus constantes compromisos profesionales, ella y su novio, Gabriel Soto, han tenido que postergar su soñada boda. Esta situación se debe a que la familia de la actriz no puede hacer planes para volar de Rusia a México por los actuales conflictos en Europa del Este, lo que tiene sensible a la guapa intérprete, quien anhela poder reencontrarse con sus padres en algún momento. Sincera, la estrella de telenovelas como Soltero con Hijas o Amor Dividido, habló de cómo enfrenta el hecho de permanecer lejos de los suyos, confesando que la distancia ha provocado en ella ansiedad y tristeza, aunque gracias a la tecnología puede estar al tanto de cómo se encuentran, en especial sus papás.

Cercana como siempre a sus fanáticos, Irina realizó una dinámica de preguntas y respuestas a través de sus historias en Instagram, en donde respondió si en algún instante ha llegado a sentir ansiedad o depresión por estar lejos de sus seres queridos. “Sí, la verdad para mí es muy difícil. Soy una persona muy apegada a mi familia, y el no poder verlos seguido es complicado…”, contó la actriz, que tiempo atrás tuvo la dicha de recibir a sus familiares en México, con quienes emprendió una escapada al puerto de Acapulco. Sin embargo, a raíz de la pandemia, tuvieron que permanecer en cuarentena en casa de Gabriel, según dejó saber por aquellos días.

En confidencia con sus fans, Irina además hizo un recuento de los episodios familiares que tanto extraña, los cuales evoca a diario para sentirse reconfortada. “No estar, por ejemplo, en las fechas importantes, celebrar los cumpleaños, aniversarios, no poder platicar con mi mamá o mi hermana, o ir a comer con ellos, etcétera…”, dijo la intérprete, para luego revelar qué es lo más complicado de esta situación. “Ya van casi tres años que no veo a mis papás, un poco menos a mi hermana, mis sobrinos…”, aseguró en su mensaje, el cual ilustró con una fotografía en la que aparece con su familia, sonrientes y posando casuales para la cámara. De esta manera, ella reitera lo mucho que echa de menos a los suyos, quienes a la distancia le envían todo su apoyo y cariño.

Sensible ante la incertidumbre

Estos meses, Irina Baeva ha sabido mantener el equilibrio en su vida, a pesar de las situaciones por las que sus planes han cambiado. El actual conflicto en Europa del Este, como ha dicho, ha sido uno de esos aspectos que modificó la ruta. Ante la falta de certeza sobre el momento en que todo recobre la estabilidad, sin conocer el tiempo que tendrá que pasar para reunirse con los suyos, dijo: “Lo que más ansiedad y tristeza me da es el no saber cuándo por fin pueda verlos y estar con ellos, abrazarlos y el saber también que eso ni siquiera depende de mí o de ellos. Sino de las circunstancias que están fuera de nuestras manos…”, dijo a sus seguidores, quienes no dejan de apoyarla en todo momento.

Lo cierto es que Irina hace uso de la tecnología para permanecer al tanto de lo que ocurre con su familia en Rusia, teniéndolos siempre entre sus pensamientos. “Pero claro que no hay día que no los piense, no los extrañe y no esté en contacto con ellos aunque sea por mensaje…”, dijo la estrella, quien asume con optimismo su presente, segura de que muy pronto podrá reencontrarse con los suyos. Mientras tanto, cuenta con el apoyo de su futuro esposo, Gabriel Soto, quien ha sido su mejor cómplice este tiempo.

